شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تطلق HUAWEI MateBook X Pro بتصميم عصرى إمكانيات فائقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن الإطلاق الرسمي لحاسب HUAWEI MateBook X Pro بجميع فروع HUAWEI Experience Stores وموزعيها المعتمدين بدءً من 2 فبراير 2021 بعروض حصرية وهدايا قيمة للمستهلك.

ويأتي الحاسب الجديد من هواوي ليستكمل النجاح التي حققته سلسلة حواسب HUAWEI MateBook التي أطلقتها هواوي مؤخراً التي تتناسب مع جميع فئات المستخدمين في السوق المصري، نظراً لإمكانياتها المتطورة وتصميمها المتميز.

وصرح "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر "تحرص هواوي دائماً علي تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المتطورة التي تلبي تطلعات كافة فئات المستخدمين، بداية من الحواسب الشخصية ووصولاً الي الأجهزة التكنولوجية القابلة للارتداء، وهو ما يتحقق أيضاً في سلسلة الحواسب الشخصية المحمولة HUAWEI MateBook مؤخراً في السوق المصري والتي تقدم اختيارات متعددة حسب ذوق المستخدمين، وبأحدث التقنيات المستخدمة يشهدها المستهلك المصري لأول مرة."

وأضاف "بيك ين" أن حواسب هواوي MateBook تتمتع بالعديد من المميزات التي يتطلع اليها المستخدم، حيث أنها توفر بيئة عمل أو ترفيه تتناسب مع جميع أجهزة هواوي الذكية، وتهدف استراتيجية هواوي لعام 2021 الي تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات الذكية التي يتمكن المستخدم من التحكم بها من خلال الهاتف الذكي، حيث تقدم هواوي ecosystem متكامل. وتتمتع كافة أجهزة هواوي التي تم طرحها مؤخراً والمخطط طرحها مستقبلاً ببقدرات اتصال فائقة وذات إمكانيات ومواصفات متطورة لتعزيز مفهوم Huawei Seamless AI Life. وهذا ما شهده المستهلك مؤخراً في سلسلة حواسب HUAWEI MateBook.

ويمثل HUAWEI MateBook X Pro نقلة نوعية في عالم الحواسب من هواوي MateBook، حيث يجمع بين التصميم البسيط العصري والأداء القوي السلس، عبر شاشة FullView Display بدقة 3000x2000 ومعالج Intel Core i7 الجيل العاشر. كما يدعم الحاسب خاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen collaboration من هواوي وهي استخدام شاشة وجهة الهاتف الذكي على شاشة الحاسب للتحكم بالجهازين. بالإضافة الي خاصية Huawei Share التي تحول الهاتف الذكي وجهاز Huawei MateBook إلى جهاز واحد فائق الأداء حتى دون الحاجة للاتصال بشبكة الإنترنت.

وفي سياق أخر، تهتم هواوي بتطوير جانب البرمجيات الخاص بأجهزتها وبرامجها، حيث عملت الشركة على تطوير منظومة خدماتها Huawei Mobile Service – HMS التي تحتوي على متجر تطبيقات Huawei AppGallery الذي شهد طفرة في جذب العديد من التطبيقات العالمية والمحلية في وقت قصير، بجانب تقديم خدمة الدفع الالكتروني المباشر، التي تعد إحدى الخدمات الهامة للمستهلك المصري. بالإضافة الي أن هواوي توفر للمطورين حول العالم إمكانية المشاركة في تحسين خدمات وتطبيقات المستهلكين عبر برمجيات المصدر المفتوح واستخدام وأدوات HMS Core.