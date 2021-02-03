شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طالبان بالثانوية يكتشفان أربعة كواكب خارجية على بعد 200 سنة ضوئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد اثنان من طلاب المرحلة الثانوية أربعة كواكب خارجية جديدة على بعد حوالي 200 سنة ضوئية من الأرض، مما يجعلهم أصغر علماء فلك يقومون بهذا الاكتشاف، حيث شارك كارتيك بينجلي، 16 عامًا، وياسمين رايت، 18 عامًا، اللذان يدرسان في مدارس في ولاية ماساتشوستس، في برنامج توجيه أبحاث الطلاب (SRMP) في مركز الفيزياء الفلكية هارفارد وسميثسونيان (CfA)، وتمكنوا من تحقيق هذا الإنجاز.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه إلى جانب مساعدة Tansu Daylan، باحثة ما بعد الدكتوراة في معهد MIT Kavli للفيزياء الفلكية وأبحاث الفضاء، قام الطلاب بدراسة وتحليل البيانات من القمر الصناعى لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS).

ركزوا معًا على (TOI) 1233، وهو نجم قريب شبيه بالشمس، ووجدوا هنا أربعة كواكب تدور حول النجم، وأوضح بينجلي: "كنا نتطلع إلى رؤية التغييرات في الضوء بمرور الوقت"، مضيفا "الفكرة هي أنه إذا كان الكوكب يعبر النجم، أو يمر أمامه، فإنه دوريًا سيغطي النجم ويقلل من سطوعه."

ويعد TESS هو قمر فضائي، اكتشف أكثر من 20000 كوكب خارجي عابر، والتى قد يكون بعضها من الكواكب الفائقة الموجودة في المنطقة الصالحة للسكن.

كان بينجلي ورايت يأملان على الأقل في العثور على كوكب واحد، لكنهما تمكنوا من رصد ما مجموعه أربعة.

قالت رايت: "لقد كنت متحمسة للغاية ومصدومة للغاية"، لقد علمنا أن هذا هو الهدف من بحث دايلان، ولكن العثور على نظام متعدد الكواكب بالفعل، وأن نكون جزءًا من فريق الاكتشاف، كان أمرًا رائعًا حقًا.

ونشأت الكواكب من نفس قرص المادة حول نفس النجم، لكن انتهى بهم الأمر إلى أن يكونوا كواكب مختلفة ذات أغلفة جوية مختلفة ومناخات مختلفة بسبب مداراتها المختلفة.