تكنولوجيا: رقاقة Exynos 2100 أقل إستهلاكاً للبطارية في Galaxy S21 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت الإختبارات التي أجريت على هاتف Galaxy S21 Ultra مؤخراً على أن رقاقة معالج Exynos 2100 المقدمة من سامسونج أقل إستهلاكاً للبطارية مقارنة بمعالج Snapdragon 888.

كشفت المعايير الأولى لمقارنة معالج Snapdragon 888 مع معالج سامسونج Exynos 2100 في هاتف Galaxy S21 Ultra عن تفوق معالج كوالكوم في الآداء، وفي مقطع فيديو نشر مؤخراً أجريت إختبارات جديدة لتوضح مزيد من التفاصيل حول آداء المعالجات.

ولقد إستعرض مقطع الفيديو على مدار 30 دقيقة إختبارات لآداء هاتف Galaxy S21 Ultra في الإستخدام المكثف، حيث اثبت مقطع الفيديو أن نموذج الهاتف المميز بمعالج سامسونج Exynos 2100 قدم آداء أفضل في الحفاظ على سعة البطارية مقارنة بمعالج Snapdragon 888.

أيضاً لا يظهر الفارق في آداء البطارية بشكل كبير بين كلا المعالجين، حيث يتفوق معالج Exynos 2100 بنسبة 2% عن معالج كوالكوم، لذا لا يمكن لا يمكن ملاحظة هذا الفارق بوضوح عند الإستخدام على مدار اليوم، كما تشير بعض التوقعات إلى أن إختلاف إستنفاذ سعة البطارية قد يظهر بنتيجة مختلفة مع إستمرار إستخدام الهاتف.

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