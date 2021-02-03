شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتائج بحث جوجل ستعرض مزيدا من المعلومات عن المواقع قبل زيارتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم شركة جوجل ميزة جديدة لمساعدة المستخدمين في معرفة المزيد من المعلومات حول مواقع الويب التي تظهر عند استخدام محرك البحث الخاص بها، فاعتبارًا من اليوم، سيبدأ المستخدمون في رؤية رمز ثلاث نقاط بجوار كل نتيجة بحث، حيث سيؤدي النقر فوق أحدها ، سواء كنت تستخدم جهاز موبايل أو سطح مكتب، إلى إظهار وصف لموقع الويب الموجود على الطرف الآخر من الرابط.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، ففي معظم الحالات، ستأتي هذه المعلومات من ويكيبيديا ما لم توجهك جوجل إلى إحدى خدماتها، وفي هذه الحالة ستحصل على دعاية مغالى فيها حول كيفية الحصول على بياناتها، وفي الحالات التي لا يتوفر فيها أي منهما، تحصل على بعض المعلومات الأساسية حول موقع الويب، مثل وقت فهرسته لأول مرة، وفي كل حالة، ستكون هناك ملاحظة إذا كان اتصالك بالموقع مؤمنًا عبر HTTPS.

وتتيح لك الميزة القيام بأمرين، وفقًا لـ جوجل، أولاً، يوفر عليك عناء إجراء بحث ثانٍ للتعرف على موقع الويب الذي توشك على زيارته، ثانيًا، تقترح جوجل أن اللوحات ستسمح لك باتخاذ قرارات مدروسة بشأن كيفية استخدامك للإنترنت وتوفير راحة البال إذا كنت تبحث عن معلومات مهمة تتعلق بموضوعات مثل المشورة المالية.

ولكن مع اعتماد جوجل بشكل كبير على ويكيبيديا، ستكون الأوصاف مفيدة فقط مثل الملخصات التي تجدها على موقع الويب، خاصة وأن محررو ويكيبيديا ليسوا مثاليين، ولم يكتبوا عن كل موقع على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى ذلك، تندرج الميزة في فخ تصميم الواجهة الحديث لإخفاء المعلومات المفيدة خلف قائمة الفائض، إذا كان شخص ما لا يعرف كيفية النقر على رمز النقاط الثلاث، فلن يتمكن من الاستفادة من المعلومات الإضافية التي توفرها جوجل، مع ملاحظة أن هذه الميزة موجودة في الولايات المتحدة فقط حاليا.