شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تستعد لنقل أول مدنيين للفضاء قبل نهاية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة SpaceX لنقل أربعة أفراد إلى الفضاء على متن إحدى مركباتها Crew Dragon في وقت لاحق من هذا العام، حيث تطلق الشركة على المهمة القادمة اسم Inspiration4 ، وتصفها بـ"أول مهمة مدنية في العالم"، ومن المقرر إطلاقها حاليًا من مركز كينيدي للفضاء في الربع الأخير من العام.

وبحسب موقع engadgetالأمريكى، فيقود البعثة "جاريد إيزاكمان" مؤسس Shift4 Payments، والذي سيتولى منصب القائد، فيما يتمثل أحد أهداف المهمة في جمع الأموال لمستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال، ولهذه الغاية، يتبرع "إيزاكمان" بمقعدين من المقاعد الثلاثة المتبقية على متن الطائرة للجمهور، وإحدى طرق الانضمام إلى Inspiration4 هي التبرع للمستشفى.

والآخر لشخص يبدأ متجرًا عبر الإنترنت من خلال منصة التجارة الإلكترونية Shift4Shop ومشاركة القصة وراءها على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين أن القصة الأخيرة ستذهب إلى سفير من سانت جود، وستنتهي الرحلة التي تستغرق عدة أيام حول الأرض في نهاية المطاف قبالة سواحل فلوريدا.

وسيتلقى كل من يشارك في الرحلة تدريبات من SpaceX ، مع تناول الدورة التدريبية أشياء مثل ميكانيكا المدارات وكيفية التحرك في حالة انعدام الجاذبية، وسيكون هناك أيضًا تدريب على كيفية استخدام بدلة الفضاء والاستجابة لتطورات الطوارئ.

فيما تعد Inspiration4 ثاني مهمة خاصة خططت لها SpaceX لمركبتها Crew Dragon ، والتي نقلت حتى الآن رواد فضاء ناسا إلى محطة الفضاء الدولية، وفي أوائل العام المقبل ، ستنقل الشركة أربعة رواد فضاء تجاريين ، مقابل 55 مليون دولار لكل منهم، في رحلة تستغرق عشرة أيام إلى محطة الفضاء الدولية.