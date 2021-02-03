شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك التحكم فى حسابك على جوجل بشكل أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح إمتلاك حساب على جوجل جزء لا يتجزأ من حياة أي شخص منا، فجميعنا بحاجة إليه للعمل ولتنزيل التطبيقات والاشتراك في خدمات الطرف الثالث، والأهم من ذلك أنه يساعدك على تحقيق أقصى استفادة من جميع خدمات جوجل التي تستخدمها، فيما تسمح جوجل للفرد بتخصيص تجربته في جوجل من خلال تقديم ميزات متعددة تمنح مزيدًا من التحكم في حساب جوجل الخاص به.

ما هو تخصيص الإعلانات "Ads Personalisation"؟

يعرض جوجل الإعلانات في العديد من الأماكن، ومع ذلك، يتم تصنيفها بشكل أساسي إلى فئتين - الإعلانات على خدمات جوجل مثل YouTube والبحث، والإعلانات على مواقع الويب والتطبيقات غير التابعة لـجوجل.

وتمنحك ميزة Ads Personalisation القدرة على التحكم في الإعلانات التي قد تعرضها لك جوجل، وإذا قام المستخدم بتمكين الميزة، فهذا يعني أنه يسمح لـجوجل باستخدام المعلومات الموجودة في حساب جوجل الخاص به لتخصيص الإعلانات عبر الإنترنت.

وسيكون قابلاً للتطبيق على جميع المتصفحات والأجهزة التي قام المستخدم بتسجيل الدخول إليها باستخدام حساب جوجل الخاص به، حيث سيشاهد المرء إعلانات مخصصة على خدمات جوجل وعلى مواقع الويب والتطبيقات التي تشارك جوجل لعرض الإعلانات، أما إذا تم إيقاف تشغيل "تخصيص الإعلانات"، فلن تستخدم جوجل معلوماتك مرة أخرى لعرض الإعلانات، ومع ذلك، هذا لا يعني أن جوجل ستبدأ في عرض إعلانات عشوائية لك.

وقد تظل الإعلانات مبنية على معلومات مثل محتوى موقع الويب أو التطبيق الذي تشاهده أو موقعك العام.

عناصر التحكم في النشاط التي يمتلكها المستخدمون:

تحفظ جوجل نشاطك عبر الإنترنت على مواقع وتطبيقات جوجل إذا كان نشاط الويب والتطبيقات قيد التشغيل، وتشمل هذه المعلومات المرتبطة مثل الموقع وسجل البحث، وتقول جوجل أن المعلومات تساعد في تقديم نتائج بحث أسرع وتوصيات أفضل وتجارب أكثر تخصيصًا في الخرائط والبحث وخدمات جوجل الأخرى.

ويمكن للمرء دائمًا التحكم في نشاط الويب والتطبيق الخاص به، حيث تقدم جوجل ثلاثة خيارات للتحكم في نشاطهم، يسمح لك بمشاهدة نشاطك أو حذفه يدويًا أو اختيار حذفه تلقائيًا باستخدام عناصر التحكم في صفحة نشاط الويب والتطبيقات، كذلك فهناك خيار آخر متاح لمستخدمي جوجل وهو تعطيل الميزة وإيقاف مشاركة النشاط مؤقتًا.

وعلى الرغم من أن هذا لن يشارك معلوماتك الفورية عبر الإنترنت مع جوجل، فقد تستخدم الشركة مؤقتًا معلومات من عمليات البحث الأخيرة، فيما تقول جوجل أن هذا يتم من أجل تحسين جودة جلسة البحث النشطة.