شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Call of Duty تحصل على تحديث جديد فى 4 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر أن يحصل إصدار Cold War من لعبة Call of Duty Black Ops ، على خريطة جديدة تسمى Firebase Z كجزء من وضع لعب Zombies، وستكون الخريطة الجديدة مجانية لجميع لاعبي Call of Duty Black Ops Cold War، حيث أعلنت Call of Duty عن هذا عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وأطلقت Call of Duty أيضًا المقطع الدعائي لتحديث Firebase Z، حيث تم تعيين خريطة Firebase Z في براري فيتنام وتتميز بأنواع جديدة من الزومبي والأسلحة، وتبدو الخريطة الجديدة كبيرة بما يكفي لمعارك إطلاق النار وقنص كليهما، فيما يلمح المقطع الدعائي أيضًا إلى وجود زعماء الزومبي في اللعبة الذين يجب التعامل معهم كفريق، كما يمكن أيضًا السفر السريع عبر البوابات التي ستأخذك إلى ساحة المعركة.

وبدأت الحرب الباردة في Black Ops في 13 نوفمبر من العام الماضي، ولم تعد الزومبي جديدة في عالم Call of Duty بعد الآن، حيث جاء كل من Black Ops I و II مع امتداد Zombies، وبينما قامت Call of Duty بإزالة وضع Zombies من لعبتها على الهاتف المحمول، نظرًا لأن الوضع لا يتوافق مع معايير الألعاب في الامتياز، فقد أبقوا قناة الزومبي مفتوحة لـ Black Ops Cold War.