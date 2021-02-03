شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Robinhood يتراجع إلى تصنيف نجمة واحدة على جوجل بلاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع تطبيق الاستثمار Robinhood مرة أخرى إلى تصنيف نجمة واحدة على Google Play ، وذلك بفضل تدفق الآلاف من المراجعات السلبية الجديدة وفقا لما نقله موقع The Verge.

ويأتي أحدث تقييم منخفض بعد أيام فقط من إنقاذ Google لتقييم التطبيق من خلال إزالة ما يقرب من 100000 تقييم، بعد تدفق التقييمات السلبية، حيث منعت Robinhood عمليات شراء الأسهم الشهيرة من Reddit’s / r / WallStreetBets مثل GameStop أو AMC الأسبوع الماضي.

وكانت جوجل قد أكدت لموقع The Verge أنها أزالت التعليقات السلبية على التطبيق.

كما كانت مراجعة تصنيف Robinhood تقريبًا صعودًا وهبوطًا مثل سعر سهم GameStop.

ووصل Robinhood إلى تصنيف نجمة واحدة مع ما يقرب من 275000 تقييم.

وقامت جوجل بعد ذلك بإزالة ما يقرب من 100000 من هذه المراجعات، مما أعاد التطبيق إلى متوسط ​​أربع نجوم بحوالي 180.000 مراجعة.

ولكن عادت Robinhood إلى مستوى جديد بلغ 305000 تقييم تقريبًا، جنبًا إلى جنب مع تصنيف 1.1 نجمة.

وتحظر سياسات متجر Google Play صراحةً المراجعات التي تهدف إلى التلاعب في تقييم التطبيقات؛ لذا كانت أزالت سابقًا مراجعات قديمة لـ Robinhood لأنها شعرت أنها انتهكت هذه السياسة.

وأكد متحدث باسم جوجل لـ The Verge أن المراجعات الحالية - التي لم تكن تلك التي تم حذفها في الأسبوع الماضي - متوافقة مع سياسات جوجل ولن يتم إزالتها.

وفي بيان علقت جوجل بأن "أنظمة مراجعة تطبيقات جوجل بلاي مصممة لتوفير رؤية حقيقية وجديرة بالثقة لتجربة مستخدم التطبيق، ونتخذ إجراءً بشأن أي نشاط غير أصيل أو منسق يهدف إلى رفع أو خفض التطبيق بشكل مصطنع أحرز هدفا.

وأوضحت أنه لم يتم القيام بذلك لحماية تطبيق ما من التعليقات السلبية، ولكن للمساعدة في حماية مطوري التطبيقات من أشياء مثل تفجير المراجعة المنسق ولحماية أنظمتنا من التلاعب بها بشكل مصطنع ".

َلا يزال إصدار Robinhood الذي يعمل بنظام iOS يتمتع بتصنيف 4.0 نجوم على واجهة متجر Apple، على الرغم من زيادة المراجعات السلبية في الأيام القليلة الماضية لهذا الإصدار من التطبيق أيضًا.