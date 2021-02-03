شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد إطلاقه .. إيه الفرق بين PlayStation 4 و PlayStation 5؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم مؤخرا طرح منصة الألعاب الجديدة PlayStation 5 والتى كان ينتظرها لاعبو الفيديو جيمز منذ فترة، لكن في نفس الوقت فهذا الجهاز سيجعل بعض المستخدمين في حيرة خاصة أولئك الذين يمتلكون أجهزة PS4، حيث سيكونون أمام خيار أما الاحتفاظ بمنصة الألعاب الحالية أم الترقية إلى الإصدار الأحدث، وفيما يلى نعرض مقارنة بين PlayStation 4 و PlayStation 5 كما يلى:

أبرز الاختلافات بين PS4 و PS4 Pro و PS5:

في PlayStation 5 تم تحسين وترقية جميع المواصفات تقريبا، خاصة التبديل من محرك الأقراص HDD إلى محرك أقراص الحالة الثابتة SSD بسعة 825 جيجابايت، وبالرغم من أن مساحته التخزينية أقل من مساحة التخزين في PS4 أو PS4 Pro إلا أنه نظرًا إلى مدى سرعة تحميل الألعاب فقد لا يضطر المطورون إلى توفير تنزيل اللعبة دفعة واحدة، وبدلًا من ذلك يمكن تحميل الألعاب أثناء تقدمك في اللعبة ولن تلاحظ ذلك.

أما في PS4 Pro فهو بترقية كل من وحدة معالجة الرسومات، ووحدة المعالجة المركزية الخاصة به، مع دعم العرض بدقة 4، مقارنة بـ PS4، وتأتي كلتا المنصتين مع قرص صلب HHD بسعة 1 تيرابايت، ولكن الشيء الرئيسي الذي يجعل PS4 Pro أغلى من PS4 هو وحدة الرسومات GPU، ووحدة المعالجة المركزية CPU اللتان تمت ترقيتهما.