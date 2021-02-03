شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خمسة أشياء يجب مراقبتها في هوس تداول أسهم Reddit والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت الفضة بأكثر من 4% يوم الثلاثاء وتراجعت شركة بيع العاب الفيديو GameStop Corp بنسبة 33% في أوائل الصفقات الأوروبية، مما أثار تساؤلات حول المدة التي سيستمر فيها جنون التداول المدعوم من وسائل التواصل الاجتماعي في الأسهم والأصول الأخرى.

وساعد ارتفاع التداول الشعبوي، الذي تم تنظيمه في منتديات عبر الإنترنت مثل Reddit's WallStreetBets، في جذب تدفق أموال التجزئة إلى الأسهم مثل GameStop، وحرق صناديق التحوط التي راهنت ضد الأسهم وأحدثت اضطرابًا في الأسواق الأوسع.

إليك خمسة أشياء يجب معرفتها بشأن تقلب الأسهم:

الهوامش الفضية - توقف ارتفاع الفضة بين عشية وضحاها مع انخفاض الأسعار مرة أخرى إلى ما دون 30 دولارًا بعد أن رفعت مجموعة CME هوامش صيانة Comex 5000 Silver Futures بنسبة 17.9%.

كما تراجعت أسهم GameStop المُدرجة في فرانكفورت، التي أطلقت شرارة المنافسة بين المستثمرين الهواة وصناديق التحوط في وول ستريت الأسبوع الماضي، بنسبة 37% عند الفتح بعد انخفاضها بنسبة 19% يوم الاثنين.

BROKER CA - Robinhood ، تطبيق الوساطة الذي يسهل الوصول إليه والذي غذى الصفقات، جمع 2.4 مليار دولار أخرى كتمويل بالإضافة إلى مليار دولار جمعتها الأسبوع الماضي بعد أن تعرضت مواردها المالية للتوتر بسبب جنون تجارة التجزئة.

SHORT OF SHORTS - انخفض عدد أسهم GameStop التي تم بيعها على المكشوف بأكثر من النصف الأسبوع الماضي حيث سارع البائعون على المكشوف لتغطية رهاناتهم بسبب التقييمات المرتفعة للأسهم التي راهنوا على أنها ستنخفض.

ومع ذلك بلغت الفائدة على المكشوف من جيم ستوب 8.82 مليار دولار الجمعة الماضية، مما يجعلها سادس أكبر صفقة بيع من حيث القيمة، وفقًا لـ S3.

منتديات REDDIT - شهدت WallStreetBets ارتفاعًا في المشاركات في وقت سابق، بحجة أن الرهانات على الفضة كانت تقوض تركيزها على GameStop والأسهم الشهيرة الأخرى.

وقد يقرر التأرجح في المنتدى البالغ عدده 8 ملايين مشارك تقريبًا المكان الذي تنتقل إليه الحزمة بعد ذلك.

انتعاش الأسواق الواسعة

سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي تضرر من تداعيات المعركة الأسبوع الماضي، أكبر مكاسب يومية بالنسبة المئوية منذ نوفمبر، ومع ذلك، فإن سوق الأسهم الأمريكية الذي يجادل بعض المحللين أنه يبدو مبالغًا فيه بالفعل بعد الارتفاع المدعوم بالتحفيز، كان معرضًا لخطر المزيد من الانخفاض إذا استمر الضغط القصير.