شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيف بيزوس .. القصة الكاملة لتنحى رئيس أمازون عن منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيف بيزوس ، الرئيس التنفيذي ومؤسس أمازون ، منذ قليل، أنه تنحى عن منصب الرئيس التنفيذي هذا العام "Chief Executive Officer"، ففى الربع الثالث من العام الجارى، سينتقل إلى منصب جديد ليصبح الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أمازون"Executive Chairman "، وعندها سيتولى آندي جاسي منصب الرئيس التنفيذي، وقد شغل جاسي منصب الرئيس التنفيذي لشركة Amazon Web Services التابعة لشركة أمازون منذ أبريل 2016.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد قال بيزوس في رسالة إلى موظفي أمازون: "في دور الرئيس التنفيذي، أعتزم تركيز طاقاتي واهتمامي على المنتجات الجديدة والمبادرات المبكرة"، وأضاف: "آندي معروف جيدًا داخل الشركة وكان يعمل في أمازون تقريبًا طالما كنت كذلك".

ومن الرسالة يبدو أن بيزوس ينوي استخدام الوقت الذي لديه خارج إدارة عمليات أمازون اليومية للتركيز على مبادرات أخرى، بما في ذلك "Day 1 Fund ، وصندوق Bezos Earth Fund، وبلو أوريجين، وواشنطن بوست، وغيرها"، وعلى الرغم من تنحيه عن المنصب الأعلى في أمازون يقول بيزوس: "هذا لا يتعلق بالتقاعد"، لذلك يبدو أنه يمكننا توقع استمرار مشاركته في قيادة الشركة.

ولم يكن آندي جاسي، الرئيس التنفيذي القادم لشركة أمازون، اسمًا مألوفًا تمامًا مثل بيزوس، ولكن بصفته قائد AWS، فهو مسئول بالفعل عن أهم جزء من أعمال أمازون التي يمكن الجدل بشأنها، وفي الواقع أظهر بيان الأرباح الذي أصدرته الشركة جنبًا إلى جنب مع أخبار انتقال الرئيس التنفيذي أن AWS حققت للشركة أرباحًا بقيمة 13.5 مليار دولار في عام 2020، بزيادة قدرها 47٪ عن عام 2019، وشكلت 13.5 مليار دولار أكثر من نصف إجمالي أرباح أمازون البالغة 21.3 مليار دولار في عام 2020.