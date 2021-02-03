جيف بيزوس يتنحى عن منصبه كمدير تنفيذي لشركة «أمازون»

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية أن الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، سيتنحى عن منصبه كمدير تنفيذي لشركة “أمازون”، خلال هذا العام، لكنه سيحتفظ بعضوية مجلس إدارة الشركة العملاقة.

يذكر أن شركة أمازون لتجارة التجزئة عبر الإنترنت، التي أسسها بيزوس عام 1994، تحولت من موقع تجاري صغير لبيع الكتب المستعملة إلى شركة عالمية عملاقة للتجارة يبلغ رأس مالها أكثر من 1.7 تريليون دولار.

وقالت الصحيفة إن بيزوس قرر التنحي عن منصب المدير التنفيذي لشركة "أمازون" في وقت لاحق من هذا العام، وهو ما يفسح المجال لأندي جاسي، الذي يرأس حاليًا قسم الحوسبة السحابية ، AWS ، ليحل محله في هذا المنصب.

وشغل بيزوس منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون منذ تأسيسها في عام 1994، حتى أصبح أحد أغنى أثرياء العالم، حيث بلغت ثروته الصافية اليوم حوالي 200 مليار دولار، بحسب مجلة "فوربس".

ويأتي إعلان تنحي جيف بيزوس في الوقت الذي سجلت فيه الشركة عائدات ربع سنوية قياسية بلغت 125.6 مليار دولار ، بزيادة أكثر من 40 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.