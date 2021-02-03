شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصول نظارة Oculus VR من فيس بوك إلى كوريا الجنوبية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة SK Telecom ، أكبر شركة اتصالات لاسلكية في كوريا الجنوبية، إنها ستطلق أحدث جهاز للواقع الافتراضي (VR) من فيس بوك، Oculus Quest 2، حيث تسعى شركة الاتصالات لتوسيع وجودها في سوق VR المحلي، ومن المنتظر أن يتم طرح Oculus Quest 2 للبيع مقابل 370 دولارًا في متاجر التجزئة والمتاجر عبر الإنترنت التابعة لشركة SK Telecom.

وقالت شركة الموبايل إنها ستعرض الجهاز في كوريا الجنوبية بداية من اليوم الثلاثاء امتدادًا لشراكتها مع عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكي في عام 2019، وباعت شركة SK Telecom جهاز Oculus Go السابق للشركة خلال العام الماضى، حسب وكالة أنباء يونهاب.

وحسّن Oculus Quest 2 ، الذي يوفر حوالي 200 لعبة واقع افتراضى، الأداء من خلال مجموعة شرائح XR2 من Qualcomm Technologies Inc ، وفقًا لشركة الموبايل، فيما سيدعم الجهاز الألعاب التي طورتها شركة SK Telecom بشكل مشترك، بما في ذلك "Crazy World VR" في النصف الأول من هذا العام، بالإضافة إلى منصة Jump VR الخاصة بشركة الموبايل في النصف الثاني من هذا العام.

وركزت شركة الموبايل على تطوير تقنية الواقع الافتراضي منذ أن أطلقت شبكة 5G عالية السرعة في أبريل 2019، وتقدم الشركة الواقع المعزز (AR) ومحتوى الواقع الافتراضي من خلال تطبيق Jump الخاص بها وأنشأت استوديو أفلام ينتج محتوى ثلاثي الأبعاد ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية Microsoft Corp، وقالت SK Telecom إنها تستهدف 10 ملايين مستخدم لخدمة Jump بنهاية هذا العام.