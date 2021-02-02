شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من هم الخاسرون من احتمالية تراجع أسهم GameStop؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المحتمل أن يؤدي أي تراجع في أسهم شركة GameStop Corp إلى تعريض بعض المستثمرين للخسائر، حيث يمكن أن يشمل المعرضون للخطر الأشخاص الذين اشتروا الأسهم بأعلى مستوياتها مؤخرًا، أو بالهامش، وأولئك الذين يستخدمون استراتيجيات تداول الخيارات.

وتراجعت أسهم GameStop، التي شهدت ارتفاعًا مذهلاً، بنسبة 31% يوم الاثنين الماضي لتغلق عند 225 دولارًا، أي أقل بنسبة 53%من ذروة 28 يناير عند 483 دولارًا.

من هم المستثمرون الذين يمكن أن يتأثروا؟

يشعر المحللون بالقلق من أن بعض المستثمرين الجدد أو عديمي الخبرة قد يواجهون خسائر إذا قاموا بالشراء حيث بلغ السهم ذروته.

وسيكون هؤلاء الذين اشتروا "على الهامش" أكثر عرضة للخطر بشكل خاص، باستخدام الأموال المقترضة من الوسطاء لشراء أسهم إضافية.

ويمكن أن تعزز الاستراتيجية المكاسب عندما تكون أسعار الأسهم في طريقها للارتفاع، ولكنها تضخم الخسائر في الطريق إلى أسفل خاصة إذا أصدر الوسطاء "نداءات الهامش" التي تتطلب من العملاء إضافة أموال أو مواجهة عمليات بيع قسرية لإعادة حقوق ملكية الحساب إلى المستويات المطلوبة.

ولا يُطلب من الوسطاء إخطار العملاء عند بيع الأسهم في طلب الهامش، "على الرغم من أن معظمهم يفعلون ذلك على سبيل المجاملة"، وفقًا لهيئة تنظيم الصناعة المالية هنا، وهي هيئة الرقابة الذاتية للصناعة.

وقالت رايلي آدامز، محللة مالية تبلغ من العمر 31 عامًا، إنه إذا اشترى المستثمرون بالهامش متأخرًا "فأنت بالتأكيد منكشف الآن".

وقدر توماس بيترفي، رئيس مجلس إدارة Interactive Brokers ، أن حوالي نصف حسابات المنصة البالغ عددها 1.2 مليون حساب هي حسابات هامش.

وقال إن الآلاف من مكالمات الهامش تحدث في يوم عادي وزاد المعدل الأسبوع الماضي.

وقال بيترفي إن حوالي 27000 حساب لديها نوع من المناصب في GameStock، والعديد من المراكز التي تمت تصفيتها كانت مملوكة لمتداولين قاموا باختصار GameStock.

ورفض ممثلو شركات السمسرة TD Ameritrade و Robinhood مشاركة تفاصيل حول عدد العملاء الذين ربما قاموا بتداول أسهم GameStop على الهامش، لم يرد ممثل شواب على الأسئلة.

ومع ذلك، فقد قيدت Robinhood هنا شراء الأسهم، مما يحد من تعرض المستثمرين على منصتها.

ماذا يعني هذا بالنسبة للمتداولين الذين يستخدمون الخيارات؟

ساعدت رهانات الخيارات على أسهم GameStop في تغذية ارتفاع الأسهم المذهل. يقول بعض مراقبي السوق إن صناع السوق الذين باعوا أعدادًا كبيرة من المكالمات إلى المستثمرين بموازنة مراكزهم عن طريق شراء الأسهم الأساسية وهو ما كان المحرك الرئيسي لارتفاع GameStop الحاد.

من الناحية النظرية ، يمكن أن يدفع الانخفاض الحاد في السهم هؤلاء صناع السوق أنفسهم إلى تفريغ أسهمهم ، مما قد يؤدي إلى تسريع الهبوط. هذا ما حدث في سبتمبر الماضي، بعد أن قام المستثمرون بتجميع خيارات الشراء في الشركات ذات الصلة بالتكنولوجيا مثل Amazon.com Inc و Alphabet Inc. وساعد تفكيك هذه المراكز في تغذية انخفاض حاد في بورصة ناسداك.

لكن في الوقت الحالي، يبدو أن الاهتمام المفتوح بمكالمات GameStop لم يتراكم بشكل كبير، حيث قام العديد من مشتري تلك العقود بالتداول بها في نفس اليوم، وفقًا لكريستوفر مورفي، الرئيس المشارك لاستراتيجية المشتقات في مجموعة سسكويهانا المالية.

وظلت المزيد من العقود مفتوحة بين أنظمة GameStop، وفقًا لبيانات من Trade Alert.

وهناك خطر رئيسي آخر يتمثل في المشاركين في السوق الذين باعوا تلك الصفقات، والمراهنة على أن أسهم GameStop لن تنخفض إلى ما دون مستوى معين، إذا انخفض السهم بشكل كبير عن أهدافهم.

ولكن نظرًا لأن أسعار الخيارات تمثل بالفعل تقلبات هائلة في الأسهم، فقد قال مورفي: "قد لا يخسر الأشخاص الذين لديهم خيارات قصيرة المدى بقدر ما تعتقد"، بشكل عام، يتم تسعير خيارات GameStop الآن في التحركات اليومية بحوالي 27% خلال الشهر المقبل، مقابل حوالي 8.5٪ في بداية يناير، وفقًا لـ Trade Alert.

من ناحية أخرى، قد يخسر المستثمرون الذين تمسكوا بالدعوات للمكاسب الإضافية في أسهم GameStop استثماراتهم بالكامل إذا لم يصل السهم إلى السعر المستهدف قبل انتهاء صلاحية الخيارات.

ماذا يعني التداول على البائعين على المكشوف؟

قال إيهور دوسانيوسكي، المدير الإداري للتحليلات التنبؤية في S3 Partners، بشأن الانزلاق في أسهم GameStop، إن البائعين على المكشوف الذين يتطلعون إلى الاستفادة من خلال إيجاد "نقاط خروج جذابة"، قد يبيعون الأسهم المقترضة في رهان على أن الأسعار ستنخفض ويمكن إعادة شراء الأسهم عند مستوى أدنى.

وقال Dusaniwsky في الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي الانزلاق إلى جذب صفقات بيع جديدة تتطلع إلى القفز على أي زخم هبوطي للسعر.

قال Dusaniwsky إن عدد أسهم GameStop التي تم بيعها على المكشوف قد انخفض بأكثر من النصف في الأسبوع الماضي، حيث غطت مراكز البيع رهاناتها.

وقال Dusaniwsky إذا انضمت صفقات بيع جديدة مع انخفاض الأسهم، فسيؤدي ذلك إلى تفاقم البيع، حيث يحاول أصحاب الأسهم منذ فترة طويلة الخروج من مراكزهم لتحقيق الأرباح.