شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 خطوات لتضمين تغريدة على موقع ويب باستخدام أداة تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن مشاركة تغريدة من خلال تضمينها في موقع ويب آخر أو صفحة مدونة أخرى، على الرغم من أن تويتر يمنحك فقط الأداة للقيام بذلك من خلال موقعه على الويب، فلا يمكنك القيام بذلك من تطبيق الهاتف المحمول، ولكن الأمر لا يتطلب سوى بضع ضغطات ويمكنك حتى تخصيص مظهر التغريدة المضمنة.

وفي السطور المقبلة نرصد لك وفقا لما ذكره موقع "business insider"، كيفية تضمين تغريدة باستخدام موقع تويتر:

1. افتح تويتر في متصفح الويب، وسجّل الدخول إذا لزم الأمر، وابحث عن التغريدة التي تريد تضمينها.

2. اضغط فوق النقاط الثلاث في أعلى يمين التغريدة.

3. في القائمة المنسدلة، اختر "تضمين تغريدة".

4. يجب أن تظهر صفحة نشر تويتر، لتخصيص مظهر التغريدة، اضغط فوق "تعيين خيارات التخصيص" واختر أي إعدادات تريدها، مثل اللون واللغة.

إذا كانت التغريدة جزءًا من محادثة أكبر، فيمكنك منع تضمين سلسلة الرسائل بالكامل عن طريق تحديد مربع "إخفاء المحادثة".

5. عند الانتهاء، اضغط فوق "تحديث".

6. اضغط على "نسخ الرمز".

7. انتقل إلى أداة النشر التي تستخدمها لموقعك على الويب أو مدونتك والصق مقتطف HTML.

سيتم تضمين التغريدة، بما في ذلك أي وسائط، مثل الصور أو مقاطع الفيديو، التي كانت في التغريدة الأصلية، واعلم أنه إذا تغيرت التغريدة، مثل إذا تم حذفها أو تم تغييرها من عامة إلى خاصة، فستبقى التغريدة ولكن لن يتم عرض أي صور أو مقاطع فيديو.