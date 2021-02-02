شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تحصل على مليار يورو من الإعانات الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت بيزنس إنسايدر أن شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية ستتلقى ما لا يقل عن مليار يورو (1.2 مليار دولار) من التمويل العام من ألمانيا لإنشاء مصنع لخلايا البطاريات بالقرب من برلين، وقد وافق الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على خطة تتضمن تقديم مساعدات حكومية إلى تسلا وبي إم دبليو وغيرهما لدعم إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية ومساعدة الكتلة على خفض الواردات من الصين الرائدة في الصناعة.

وتأتي موافقة الاتحاد الأوروبي على مشروع ابتكار البطاريات الأوروبية البالغة قيمته 2.9 مليار يورو، والذي يضم أكثر من 40 شركة ، في أعقاب إطلاق تحالف البطارية الأوروبي في عام 2017 لدعم الصناعة أثناء التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، فيما نقلت بيزنس إنسايدر عن مصادر حكومية ألمانية قولها إن شركة تسلا ستحصل على دعم بأكثر من مليار يورو من الحكومة الفيدرالية وولاية براندنبورج الإقليمية ، حيث يتم بناء مصنع تسلا.

وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية إنه لم يتضح بعد حجم الدعم الفيدرالي الذي ستحصل عليه تسلا، فيما قالت الوزارة الأسبوع الماضي إن برلين أتاحت ما يقرب من مليار يورو لتحالف خلايا البطاريات الأولي وتخطط لدعم المشروع الثاني بـ 1.6 مليار يورو أخرى.

ومن المتوقع أن تتحمل الحكومة الفيدرالية نصيب الأسد من الإعانات مع احتمال مساهمة براندنبورغ بأقل من 10%.

من المحتمل أن يستغرق القرار النهائي بشأن الإعانات الدقيقة لشركة Tesla عدة أسابيع أخرى.