شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تحديث iOS 14.5 يحل أزمة بصمة الوجه من خلال Apple Watch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت شركة Apple إلى حل مؤقت من شأنه أن يسهل وصول المستخدم إلى هاتفه أثناء ارتداء الكمامة، من خلال Apple Watch، حيث كان يواجه المستخدمون صعوبات بفتح الهاتف ببصمة الوجه أثناء ارتداء الأقنعة أو الكمامات خارج المنزل واستبدالها برمز المرور.

وقالت Pocket-lint، إن تحديث iOS 14.5 الجديد، الذي دخل إلى مرحلة تجريبية، يستخدم Apple Watch لمصادقة جهاز iPhone وإلغاء قفله بسرعة.

وكانت Apple تقدم بالفعل هذه الحيلة المريحة على جهاز Mac ، ولكنها الآن تأتي إلى iPhone أيضًا.

ووفقا لتقرير نقله the Verge فإن هذه التجربة تعمل مثل بصمة الوجه، من خلال خاصية اللمس على آبل ووتش لتشغيل الشاشة وإعطاء إشارة لإلغاء القفل.

لكن يشترط أن تكون الأجهزة على مقربة شديدة حتى تعمل هذه الخاصية، وهو إجراء للحفاظ على أمن بيانات المستخدم.

وخاصة Apple Watch قد تكون مفيد فقط لإلغاء قفل جهاز iPhone، لكن هناك خدمات تتطلب مصادقة أخرى مثل مشتريات App Store و iTunes إذا كان الوجه مغطى بالقناع، وكإجراء فحص أمني نهائي، سيظل يُطلب من المستخدم إدخال رمز المرور كل بضع ساعات حتى عند تمكين إلغاء القفل باستخدام Apple Watch.

ولم تكن هذه الميزة دائمًا موثوقة للغاية بالنسبة لبعض مالكي أجهزة Mac، لذلك سيستغرق الأمر بعض الاختبارات لمعرفة ما إذا كانت Apple قد جعلت الأمر أكثر سلاسة على iPhone، والذي يفتحه الأشخاص كثيرًا على مدار اليوم، قدم Android ميزة مماثلة لبعض الوقت الآن عبر إعداد "القفل الذكي".

وترددت شائعات (مؤخرًا من قبل The Wall Street Journal) أن Apple تفكر في الانتقال إلى قارئ بصمات الأصابع على الشاشة لتكملة Face ID لجهاز iPhone 13، يتميز أحدث iPad Air أيضًا بمستشعر بصمة Touch ID داخل زر الطاقة، لذلك لدى Apple بالتأكيد خيارات لمنح المستخدمين المزيد من الخيارات في أجهزة iPhone المستقبلية.

ويشتمل iOS 14.5 أيضًا على عناصر التحكم في شفافية تتبع التطبيق (والنوافذ المنبثقة للإذن) التي لا ترضى عنها شركات مثل Facebook.