شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو قاعدة مستخدمى اتصالات 5G فى كوريا الجنوبية لـ12 مليونًا خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت البيانات أن عدد مشتركى شبكة الجيل الخامس 5G في كوريا الجنوبية اقترب من 12 مليونًا العام الماضي منذ إطلاق أحدث شبكة للهاتف المحمول في أبريل 2019.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد بلغ عدد مستخدمي شبكات الجيل الخامس في كوريا الجنوبية 11.85 مليونًا في نهاية ديسمبر من العام الماضي، بزيادة أكثر من 900 ألف عن الشهر السابق، وفقًا لبيانات وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وشكل الرقم 16.8% من إجمالي 70.5مليون اشتراك في شبكة الهاتف المحمول في البلاد.

فيما نمى عدد مستخدمي 5G في النصف الثاني من العام الماضى، بفضل إطلاق هواتف 5G جديدة، بما في ذلك سلسلة iPhone 12 من شركة أبل، وطرازات Galaxy Note 20 من سامسونج، فيما يتوقع أن تتسارع انتقال البلاد إلى الشبكة عالية السرعة بشكل أكبر مع إطلاق طرازات Galaxy S21 الجديدة من سامسونج وخطط البيانات الأرخص من شركات الاتصالات المحمولة التي يتم بيعها عبر قنوات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، وفقًا لتقارير وكالة يونهاب للأنباء.

ومع تزايد عدد مستخدمي شبكة الجيل الخامس، تركز شركات الاتصالات المحلية على تبني تقنية جديدة، مثل شبكة الجيل الخامس المستقلة، لتحسين جودة الشبكة، حيث يدعم مشغلو الاتصالات في كوريا الجنوبية حاليًا شبكة 5G غير المستقلة، الأمر الذي يتطلب دعمًا من شبكة 4G LTE السابقة، وقد استحوذ المستخدمون على شبكة 4G على غالبية اشتراكات الهاتف المحمول في العام الماضي عند 52.5 مليون أو 74.5% من الإجمالي.