شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك تنشر إشعارا لمستخدمى IPhone قبل تغيرات الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Facebook Inc في منشور على مدونة إنها ستبدأ في نشر إشعار لمستخدمي iPhone على مستوى العالم حول كيفية استخدام البيانات للإعلانات المخصصة، في محاولة لاستباق تغييرات الخصوصية القادمة لشركة Apple Inc التي يقول Facebook إنها ستضر بأعمالها الإعلانية.

وستطلب المطالبة بملء الشاشة من مستخدمي Facebook و Instagram السماح باستخدام نشاط التطبيق وموقع الويب للإعلانات المخصصة و "دعم الشركات التي تعتمد على الإعلانات للوصول إلى العملاء".

ويخوض عملاق وسائل التواصل الاجتماعي معركة عامة ضد خطة Apple لسؤال مستخدمي iPhone عما إذا كانوا سيسمحون للتطبيقات بتتبعهم عبر مواقع الويب والتطبيقات الأخرى، محذرين من أن إشعار Apple "يشير إلى وجود مقايضة بين الإعلان المخصص والخصوصية"، وسيضر الشركات الصغيرة التي تعتمد على إعلانات Facebook.

وقالت شركة آبل إن إشعارات الخصوصية المنبثقة الخاصة بها ستبدأ في الظهور على معظم أجهزة iPhone في الأشهر القليلة المقبلة.