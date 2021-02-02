شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القائمة الكاملة لجميع ألعاب Xbox و PS5 والـ PC المجانية لشهر فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لعشاق الألعاب الحصول على الكثير من الألعاب المجانية لأجهزة Xbox و PS5 و PS4 والكمبيوتر الشخصي هذا الأسبوع، حيث يمكن المطالبة بهذه الهدايا المجانية - بداية شهر فبراير، إذ يمكن الحصول على خمس ألعاب مجانية في فبراير مع Xbox Gold.

ألعاب Xbox المجانية - فبراير 2021:

يمكنك الحصول على الألعاب المجانية على Xbox إذا قمت بالاشتراك في Xbox Live Gold - وهو شيء مطلوب للعب عبر الإنترنت، وهذه ملكك للاحتفاظ بها طالما أن عضوية Xbox Live Gold الخاصة بك قيد التشغيل، وهناك خمس ألعاب مجانية متاحة في 21 فبراير، وهي:

- لعبة Gears 5: هي لعبة تم تحسينها لأجهزة Xbox Series X وS، وتتوفر لعبة إطلاق النار الشهيرة من منظور شخص ثالث من 1 إلى 28 فبراير.

-لعبة Resident Evil: ستتمكن أيضًا من الحصول على نسخة معدلة من Resident Evil بين تلك التواريخ نفسها أيضًا.

- لعبة Dandara: Trials of Fear Edition : ستكون متاحة من 16 فبراير إلى 15 مارس ويمكن ممارستها بكل سهولة، فهي منصة ذات فن بكسل جذاب وموسيقى تصويرية أصلية.

- لعبة Indiana Jones و Emperor's Tomb : ستكون متاحة بين 1 و 15 فبراير، وخلالها ستواجه النازيين وعالم الجريمة الإجرامي لتعقب قطعة أثرية غامضة.

- لعبة Lost Planet 2 هي لعبة مطلق النار في الفضاء، وستكون متاحة في الفترة من 16 إلى 28 فبراير.

ألعاب PS5 و PS4 مجانية - فبراير 2021

تعد PS Plus هي خدمة اشتراك متميزة لمالكي PS4 توفر لك ألعابًا مجانية، وتبلغ تكلفة العضوية 6.99 جنيه إسترلينيًا في الشهر، وتتوفر ثلاث ألعاب مجانية مع PS Plus هذا الشهر، وهي:

- لعبة Destruction AllStars: وهي متاحة بشكل حصري لمالكي PS5، وهي جديدة تمامًا للتشغيل، وهي لعبة متعددة اللاعبين تعتمد على المركبات.

- لعبة Control: Ultimate Edition: وهي أحد إصدارات PS5 و PS4 المجانية لهذا الشهر، وهي مغامرة حركة خارقة للطبيعة من منظور شخص ثالث من صانعي Max Payne و Alan Wake.

- لعبة Concrete Genie: هي لعبة مغامرة حركة فنية حيث تستخدم فرشاة رسم سحرية في محاولة لإعادة بلدة ساحلية ملوثة صاخبة إلى مجدها السابق الملون.

ألعاب الكمبيوتر المكتبي المجانية - فبراير 2021

تعد Twitch Prime هي خدمة اشتراك مدفوعة لتطبيق البث المباشر الشهير من Amazon، وستقدم العديد من الألعاب المجانية للكمبيوتر الشخصي ومكافئات حصرية داخل اللعبة كل شهر، حيث ستكون هذه العناصر ملكك للاحتفاظ بها إلى الأبد ، بما في ذلك الألعاب المجانية، وستحصل أيضًا على اشتراك مجاني على Twitch.tv.