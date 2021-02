شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: MediaTek تصدر شريحة 5G للحصول على حصة بالسوق الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة MediaTek المصنعة للرقائق التايوانية، شريحة 5G جديدة تهدف إلى مساعدتها على اكتساب حصة سوقية في الولايات المتحدة.

إلى جانب Qualcomm Inc و Samsung Electronics Co Ltd ، تعد MediaTek واحدة من الموردين القلائل لشرائح المودم التي تساعد الأجهزة مثل الهواتف الذكية على الاتصال بشبكات البيانات المحمولة.

وتوفر الشركة الرقائق لشركات تصنيع الهواتف مثل Xiaomi Corp و LG Electronics Inc.

وكانت رقائق 5G من MediaTek متوافقة فقط مع البديل "sub-6" لشبكات 5G، وهو التنوع الذي يستخدم على نطاق واسع في بلدان مثل الصين.

وستدعم شريحة مودم MediaTek والتي تسمى M80، أيضًا ما يسمى بتقنية الموجة المليمترية، والتي تستخدمها شركات النقل الأمريكية مثل شركة Verizon Communications و التي تستخدم اسم "5G Urtla Wideband" للخدمة.

وتعد Qualcomm حاليًا المورد المهيمن للرقائق للاستفادة من تقنية الموجة المليمترية، مع شرائحها المستخدمة في الإصدارات الأمريكية من iPhone 12 من Apple Inc.

وقال فينبار موينيهان، المدير العام لمبيعات الشركات الدولية، لرويترز في مقابلة إن MediaTek تأمل في الفوز بمزيد من العقود لتوريد الرقائق للنماذج الأمريكية.

وقال: "إنها سوق مختلفة تمامًا، من حيث مشهد المشغل ومتطلبات التكنولوجيا لكننا سعداء جدًا ببعض التقدم القوي في حجمنا وحصتنا في السوق" مع صانعي الهواتف مثل Samsung و LG.