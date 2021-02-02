شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ألفابت" تعلن عن الأرباح التشغيلية لجوجل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن شركة الفابت عن التكلفة والأرباح التشغيلية لأعمالها في Google Cloud للمرة الأولى يوم الثلاثاء، وهي إفصاحات من المتوقع أن تلقي بظلالها على المبيعات الفصلية الإجمالية لأكبر منصة للإعلانات على الإنترنت.

وتمثل الشفافية علامة فارقة بعد سنوات من الاستثمار القوي وتأتي في الوقت الذي يدفع فيه جائحة COVID-19 المزيد من العمل والتسوق والترفيه عبر الإنترنت.

هذا يقود الأعمال الإعلانية التي تهيمن عليها Google على منافسيها Facebook Inc و Amazon.com Inc ، كما أدت إلى زيادة الطلب على كلا الجزأين من الأعمال السحابية لشركة Google: خدمات الحوسبة لتجار التجزئة والشركات الأخرى وأجنحة إنتاجية الشركات بما في ذلك أدوات مثل Gmail.

ويقدر محللو JPMorgan & Chase Co، من بين القلائل الذين قدموا توقعات حول Google Cloud ، الهامش التشغيلي للوحدة لعام 2020 بنسبة 2%، كذلك يقدر محللو بنك أوف أمريكا خسارة تشغيلية غير محددة.

وبالمقارنة، فإن خدمات الويب من أمازون، وهي أكبر مورد للخدمات السحابية من حيث المبيعات، سجلت هامشًا تشغيليًا للربع الثالث بنسبة 30.5% و3.5 مليار دولار في الدخل التشغيلي.

ولا تقدم شركة Microsoft Azure ، الصناعة الثانية أرقامًا قابلة للمقارنة.

وأصبحت Google جادة بشأن السحابة في حوالي عام 2016، بعد خمس سنوات من أن أصبحت وحدة أمازون عملاقًا بمليارات الدولارات.

لكن بعض المحللين يقولون إن Google قد تكون مستعدة لإظهار أن استثمارها الضخم في الموظفين ومراكز البيانات للحاق بركب هذه الصناعة يؤتي ثماره أخيرًا.

كانت تكاليف شركة Alphabet مصدر قلق متزايد في وول ستريت مع تلاشي نمو المبيعات من الأعمال الإعلانية.

وبدأت الشركة في الكشف عن مبيعات Cloud و YouTube قبل عام، وستوفر Alphabet تقسيمًا سنويًا مفصلاً للسحابة يعود إلى ثلاث سنوات.

توقع محللو وول ستريت أن تبلغ المبيعات السحابية في الربع الأخير من العام 3.82 مليار دولار لشركة جوجل، مع توقعات بأن تتجاوز الوحدة 13 مليار دولار في المبيعات السنوية، وفقًا لبيانات رفينيتيف.

يقدر محللو JPMorgan أن Google Cloud أنفقت حوالي 40% في عام 2020 أكثر مما أنفقته وحدة السحابة في Amazon في عام 2016 ، عندما حققت مبيعات بلغت حوالي 12 مليار دولار، ويعكس إنفاق Google منافسة أعلى، بالإضافة إلى توسع بائعي السحابة إلى التقنيات الحديثة.

ويتوقع المحللون أن تسجل أعمال Google الإعلانية 42.6 مليار دولار في مبيعات الربع الأخير، مما يدفع إجمالي الإيرادات الفصلية لشركة Alphabet إلى 53 مليار دولار، من شأن ذلك أن يترك لشركة Alphabet مبيعات عام 2020 بقيمة 179 مليار دولار وأرباح قدرها 11 مليار دولار.