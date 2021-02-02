شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قوة الفضاء الأمريكية تعلن عن نظام الرتب الخاص بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أحدث فرع عسكري للولايات المتحدة تحديد هويته الخاصة، حيث أعلنت قوة الفضاء الأمريكية عن نظام الرتب الخاص بها، وهو المصطلحات التي ستستخدمها للضباط والأفراد المجندين صعودًا وهبوطًا على سلم الخبرة والمسؤولية، على الرغم من أن معظم هذه الألقاب موروثة من سلاح الجو الأمريكي، إلا أن هناك استثناءات قليلة، وفقًا لإعلان القوة الفضائية.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، فإنه على وجه التحديد: الرتب الأربعة من الأفراد المجندين المبتدئين الذين يطلق عليهم سلاح الجو "الطيار" سيعرفون بـ "المتخصص" في القوة الفضائية، والتي تم تأسيسها رسميًا في ديسمبر 2019، وهناك بعض التداخل مع الجيش الأمريكي الذي يستخدم "متخصص" لأحد رتبه الصغيرة.

يضيف نظام الرتب إلى التسميات المتطورة الخاصة بالقوة الفضائية، وكل فرع من فروع الجيش الأمريكي لديه بعض الأسماء العامة أيضا مثل "جندي" (جيش) ، و"بحار" (بحري) ، و"طيار" (سلاح الجو)، و"مارين" (مشاة البحرية)، و"خفر سواحل" (خفر السواحل).

وجدير بالذكر أنه تم إنشاء "قوة فضائية" لتصبح الفرع السادس للقوات المسلّحة الأمريكية، بعد أسلحة البر والبحر والجو ومشاة البحرية، وخفر السواحل، ويقود هذه القوة "رئيس العمليات الفضائية"، الذى سيكون تحت إمرة وزير سلاح الجو.