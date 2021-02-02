شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه شبكة التواصل Clubhouse الجديدة.. ولماذا هى "مثيرة للجدل"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت منصة التواصل الإجتماعي Clubhouse حديث الكثيرين خلال الفترة الأخيرة، لدرجة أن أغنى رجل في العالم والرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إيلون ماسك" أنشأ حسابا عليها ويتواصل مع متابعيه من خلالها، وفيما يلى نعرض كل ما تحتاج معرفته عن هذه المنصة الجديدة.

ما هو Clubhouse ؟

Clubhouse هو تطبيق وسائط اجتماعية يعتمد على الصوت، فبمجرد دخولك إلى Clubhouse ، يمكنك تسجيل الدخول والخروج من الدردشات المختلفة حسب مجالات اهتمامك، ولديك الخيار للتعبير عن أفكارك أو مجرد الاستماع إلى ما يحدث في مختلف الغرف.

كيف يمكنك الوصول إلى Clubhouse؟

يحتاج المستخدم إلى دعوة للدخول إلى Clubhouse، ويمكن لمستخدمي Clubhouse الحاليين أن يرسلوا إليك دعوة ولكن تذكر أن كل مستخدم لديه دعوتان فقط، كما يمكن لمستخدمي أيفون - التطبيق متاح فقط لنظام iOS اعتبارًا من الآن - تنزيل التطبيق وحجز اسم مستخدم وانتظار الدخول، ولكن إلى متى يمكن أن يستغرق هذا الانتظار؟ هذا أمر غير معروف.

ماذا يحدث داخل Clubhouse ؟

بمجرد دخولك إلى Clubhouse، يمكنك متابعة الأشخاص أو الأندية أو موضوعات معينة، كذلك فهناك غرف يمكنك الانضمام إليها ومتابعة الأشخاص أو الأصدقاء الذين يتحدثون هناك، كما أن غرف الدردشة الصوتية لها مشرفين هم السلطة النهائية، ولدى المستخدمين خيار رفع الأيدي عندما يريدون التحدث ولكن ذلك يعتمد على الوسيط للسماح لك بإبداء الرأي أم لا.