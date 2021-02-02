شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تطرح مميزات جديدة لمستخدمى أيفون تتعلق بالإعلانات المخصصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة فيسبوك في منشور بالمدونة الرسمية لها إنها ستبدأ في نشر تنبيهات لمستخدمي أيفون على مستوى العالم حول كيفية استخدام البيانات للإعلانات المخصصة، في محاولة لاستباق تغييرات الخصوصية القادمة لشركة أبل التي تقول فيس بوك إنها ستضر بأعمالها الإعلانية.

وبحسب موقع TOI الهندى، فستطلب الشركة من مستخدمي منصتها الرئيسية ومستخدمي انستجرام السماح باستخدام نشاط التطبيق والموقع الإلكتروني للإعلانات المخصصة و"دعم الشركات التي تعتمد على الإعلانات للوصول إلى العملاء"، وذلك عبر تنبيه بملئ الشاشة يظهر أمام المستخدمين.

فيما يخوض عملاق وسائل التواصل الاجتماعي معركة عامة ضد خطة أبل لسؤال مستخدمي أيفون عما إذا كانوا سيسمحون للتطبيقات بتتبعهم عبر مواقع الويب والتطبيقات الأخرى، محذرين من أن إشعار أبل "يشير إلى وجود مقايضة بين الإعلان المخصص والخصوصية"، وسيضر الشركات الصغيرة التي تعتمد على إعلانات فيس بوك.

قالت شركة آبل إن إشعارات الخصوصية المنبثقة الخاصة بها ستبدأ في الظهور على معظم أجهزة أيفون في الأشهر القليلة المقبلة.