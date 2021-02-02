شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تكشف عن تصميم سيارتها Model S من الداخل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة تسلا رسمياً عن التغييرات التي ستطرأ على المقصورة الداخلية لسيارة Model S هذا العام، لتتأكد بذلك الشائعات التي ترددت حول الأمر لعدة شهور، وكشفت تيسلا التغييرات الجديدة في عدد قليل من الصور التي تم إصدارها قبيل مؤتمر الأرباح الفصلية.

وظهرت بعض التغييرات الواضحة مثل التحول إلى شاشة عريضة، وهي أشياء شقت طريقها من سيارة Model 3، وبعضها الآخر جديد تماماً. وكشفت الشركة من خلال موقعها على الإنترنت أن تلك التغييرات ستصل إلى طراز X كذلك.

وطالت التحديثات الرئيسية مقود السيارة الذي أصبح شبيهاً بمقود الطائرة، بدلاً من كونه مستديراً كما هو معتاد، كما أصبحت الشاشة الأمامية المركزية عريضة بقياس 17 بوصة بدلاً من كونها عمودية في السابق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن شاشة السائق أصبحت بقياس 12.3 بوصة فوق المقود تماماً، وأضافت تيسلا أيضاً شاشة بقياس 8 بوصات في الخلف، ما قد يوفر المزيد من الترفيه، حيث إنه من المفترض أن يتمكن الركاب من لعب ألعاب السيارة المدمجة في الخلف بسهولة أكبر.