شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يعلن التوقف مؤقتا عن استخدام تويتر ويدعو لتطبيق آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الملياردير الأمريكى إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX في تغريدة عبر موقع تويتر توقفه مؤقتاً عن استخدام التطبيق الشهير، حيث قرر "إيلون ماسك" الاشتراك في تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي الجديد Clubhouse، حيث أعلن الرئيس التنفيذي لشركتى Tesla و SpaceX عن ذلك من خلال حساب تويتر الخاص به.



ايلون ماسك

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أعلن "ماسك"سابقًا دعمه لتطبيق المراسلة Signal وحث الأشخاص على "استخدام Signal" في ضوء خصوصية الدردشة عبر الإنترنت، والآن، فإن التطبيق الجديد الذي يجذب انتباهه هو تطبيق الدردشة الصوتية فقط Clubhouse من شركة Alpha Exploration Co.



دعم ماسك لتطبيق Clubhouse

ما هو Clubhouse ؟

يعد Clubhouse هو تطبيق يمكن الوصول إليه عن طريق الدعوة فقط مما يعني أنه لا يمكن لأي شخص الدردشة مع شخص ما دون قبول الدعوة، ونظرًا لأنه يعتمد على الصوت فقط، فلا يمكن إرسال الرسائل النصية، ومن خلال Clubhouse، يمكن دعوة الأشخاص إلى غرف افتراضية حيث يمكنهم إجراء مناقشات والتحدث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان ماسك ينتقد تطبيق فيس بوك للوسائط الاجتماعية، بل إنه طلب من الأشخاص حذف التطبيق مرة واحدة، وفي عام 2017 ، قال إن فهم الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك، مارك زوكربيرج، لمستقبل الذكاء الاصطناعي كان "محدودًا" للغاية.