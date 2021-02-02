شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيف تستخدم رموز Spotify لمشاركة أغنية أو فنان مع أى مستخدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد أن يسمع شخص آخر أغنية يتم تشغلها على تطبيق Spotify الخاص بك وأن تشاركه نفس تجربته، فيمكنك عرض رمز Spotify على شاشتك، حيث يقوم الشخص الآخر ببساطة بمسح الرمز باستخدام ميزة الكاميرا في تطبيق Spotify، وهو متاح له على الفور.

ونرصد لك كيفية استخدام رموز Spotify على هاتفك، وفقا لما ذكره موقع "business insider"، حيث يمكنك مشاركة المقاطع الصوتية الفردية والألبومات الكاملة والفنانين وحتى قوائم التشغيل.

1. ابحث عن الموسيقى التي تريد مشاركتها واضغط على النقاط الثلاث للعنصر، وبالنسبة للألبوم أو الفنان أو قائمة التشغيل، سيكون ذلك ضمن الفن بالقرب من أعلى الصفحة، وبالنسبة للمسارات، توجد النقاط الثلاث على يمين عنوان المسار.

2. سيظهر رمز Spotify في النافذة المنبثقة، فوق خيارات التشغيل والمشاركة الإضافية.

3. يجب على الشخص الذى يريد الاستماع إلى الموسيقى فتح تطبيق Spotify والضغط على "بحث" في شريط الأدوات أعلى الشاشة.

4. في صفحة البحث، اضغط فوق رمز الكاميرا على يمين مربع البحث في أعلى الصفحة.

5. وجه كاميرا الهاتف إلى Spotify Code على الهاتف الآخر.

6. بعد لحظة، من المفترض أن تظهر الموسيقى على الهاتف، وهي جاهزة للتشغيل.