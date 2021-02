شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مزيد من متاجر Amazon Go تحصل على نظام الدفع بدون لمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أمازون خلال سبتمبر الماضى عن نظام دفع بدون لمس يسمى One يقرأ حرفيا "كف يد المستخدم" لمصادقة عمليات الشراء في متاجر البيع بالتجزئة التابعة لشركة أمازون والتى تعرف بـ Amazon Go، وعلى ما يبدو أن هذا يسير بشكل جيد لدرجة أن الشركة قررت توسيعها، على الأقل في مقرها الرئيسي في سياتل بالولايات المتحدة.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فاعتبارًا من اليوم، تأتي تقنية قراءة الكف بدون لمس Amazon One إلى موقع Amazon Go في Madison & Minor ، وستتوسع إلى موقعين إضافيين "في الأسابيع المقبلة"، على حد قول أمازون.

وقالت أمازون إن لديها "تعليقات رائعة" من العملاء حول ملاءمة نظام One، كما وصفها بأنها أكثر صحية من الأنظمة الأخرى بفضل وظيفة اللمس، ونظرًا لأنه لا يمكن ربط هوية الشخص بشكل مباشر ببصمة راحة اليد، فمن الواضح أنها أكثر تمحورًا حول الخصوصية أيضًا، وأخيرًا، تلغي الحاجة إلى الكاميرات والهاتف الذكي والتدابير الأمنية الأخرى لتسجيل الخروج في متاجر Go الخالية من الصرافين.

وتصل تقنية Amazon One في النهاية إلى تجار التجزئة التابعين لجهات خارجية وتتوسع لتشمل متاجر الأمازون الأخرى للطوب في المستقبل، وفي الوقت الحالي ، يتوفر في ستة مواقع Go و Books و 4Stars، بما في ذلك متجر Madison & Minor Amazon Go في حي First Hill في سياتل، بدءًا من اليوم (1 فبراير)، فيما سيصل في الأسابيع المقبلة إلى متجرين آخرين من متاجر Go في 5th & Marion و Terry & Stewart.