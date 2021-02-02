شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تنفق 3.8 مليون دولار لتسوية اتهامات التوظيف والتحيز في الأجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل الأمريكية إن جوجل، التابعة لشركة Alphabet Inc ، ستنفق 3.8 مليون دولار، بما في ذلك 2.6 مليون دولار على شكل أجور متأخرة، لتسوية مزاعم بأنها تدفع أجورًا منخفضة للنساء وتجاوزت بشكل غير عادل النساء والآسيويات فى فرص العمل الشاغرة.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقد نشأت الادعاءات من تدقيق امتثال روتيني منذ عدة سنوات، وهو ما تطلبه وضع جوجل كمورد للتكنولوجيا للحكومة الفيدرالية، فيما قالت جوجل إنها مسرورة لحل هذه المسألة.

ووجد مكتب برامج الامتثال للعقود الفيدرالية "مؤشرات أولية" تفيد بأن جوجل في الفترة من 2014 إلى 2017 أجرت أحيانًا أقل من 2،783 امرأة في مجموعة هندسة البرمجيات التابعة لها في ماونتن فيو، كاليفورنيا، ومنطقة سياتل، وقد وجد المحققون أيضًا اختلافات في معدلات التوظيف بين النساء المحرومات والمرشحات الآسيويات خلال العام المنتهي في 31 أغسطس 2017 ، لأدوار هندسة البرمجيات في سان فرانسيسكو، وصنيفيل ، وكاليفورنيا، وكيركلاند، واشنطن.

وتشمل التسوية 2.6 مليون دولار في الدفع المتأخر إلى 5500 موظف ومرشحين للوظائف وتدعو جوجل لمراجعة ممارسات التوظيف والرواتب، فيما ستخصص جوجل أيضًا 1.25 مليون دولار لتسويات رواتب المهندسين في ماونتن فيو وكيركلاند وسياتل ونيويورك على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقًا للتسوية، سيتم إنفاق أي أموال غير مستخدمة على جهود التنوع في جوجل.

وتجري الشركة بالفعل عمليات تدقيق سنوية للأجور، ولكن مثل شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، فإنها لا تزال تحت المراقبة العامة للقوى العاملة التي لا تعكس تركيبة البلاد من حيث العرق والجنس، وقالت الشركة في بيان لها: "نعتقد أنه يجب أن يحصل كل شخص على أجر بناء على العمل الذي يقومون به وليس من هم، والاستثمار بكثافة لجعل عمليات التوظيف والتعويض لدينا عادلة وغير منحازة".