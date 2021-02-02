شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرق تسترد بها مستند Microsoft Word غير المحفوظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا أغلقت العمل الذى تقوم به على مستند الـ Word الخاص بك ولم تحفظه، فيمكنك استرداده ببساطة لا تقلق، فقد عملت مايكروسوفت على طريقة تنسخه احتياطيا، وبالتالي يمكنك استعادته، ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، إليك كيفية استرداد مستند Word غير محفوظ أيا كان سبب عدم حفظه سواء كنت مسحته بنفسك أو أغلقته بالخطأ.

الطريقة الأولى: ابحث عن المستند الأصلي في قائمة ملفات الكمبيوتر

بينما قد لا تتمكن من استرداد أحدث الإضافات الخاصة بك، قد لا يزال بإمكانك الوصول إلى الإصدار الأصلي من المستند على جهاز الكمبيوتر، افتح شريط البحث بالضغط على مفتاح Windows، واكتب اسم المستند الخاص بك.

أما على جهاز Mac، اضغط فوق رمز Spotlight في الزاوية العلوية اليمنى من سطح المكتب، إذا ظهر المستند الخاص بك في قائمة "ملف"، يمكنك فتحه بالضغط المزدوج عليه.

الطريقة الثانية: تحقق من وجود ملفات النسخ الاحتياطي في Word

يحفظ Microsoft Word نسخة احتياطية من الملف دون مطالبتك في بعض الأحيان، افتح المجلد الذي تم حفظ المستند فيه مؤخرًا وابحث عن ملف ينتهي بـ wbk أو WBK، هذا هو نوع الملف المرتبط بملفات النسخ الاحتياطي لـ Word.



الطريقة 3: ابحث في سلة المحذوفات بجهاز الكمبيوتر

سلة المحذوفات هي المكان الذي تنتقل إليه الملفات المحذوفة قبل إزالتها من ذاكرة الكمبيوتر، يمكنك العثور على "سلة المحذوفات" على سطح المكتب الخاص بك على جهاز كمبيوتر، اضغط ضغطا مزدوجًا فوقه لفتحه والتحقق من محتويات المستند المفقود.

- استخدم إدارة المهام لتشغيل الاسترداد التلقائي

- اضغط على Ctrl + Alt + Delete واضغط على "إدارة المهام" لفتح إدارة المهام، ثم قم بالتمرير خلال علامة التبويب "العمليات".

- عندما ترى Microsoft Word أو Winword.exe في القائمة، اضغط فوق هذه العملية ثم اضغط فوق "إنهاء المهمة"، قم بذلك حتى تقوم بإزالة كافة عمليات Word و Winword.exe من القائمة.

- أما في جهاز Mac ، اضغط فوق رمز أبل في الزاوية اليسرى العليا من سطح المكتب، وانتقل إلى "Force Quit ..." حدد Microsoft Word ، ثم اضغط فوق "Force Quit"، ثم أعد فتح Microsoft Word.

- على الجانب الأيسر من الشاشة، سترى علامة تبويب تسمى "استرداد المستند"، ابحث عن المستند المفقود هناك، إذا عثرت عليه، اضغط على المستند لفتحه وعلى الفور "حفظ باسم"، اختر docx كنوع الملف.