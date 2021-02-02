شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تغلق استوديوهات تطوير ألعاب Stadia الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت "الفابت" الشركة الأم لجوجل، إنها ستوقف التطوير الداخلي للألعاب في Stadia ، مما يجعل خدمة بث الألعاب المستندة إلى السحابة تعتمد كليًا على الألعاب من مطوري الألعاب والناشرين الآخرين.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد تم إطلاق Stadia في عام 2019 جنبًا إلى جنب مع وحدة تطوير ألعاب داخلية كان من المتوقع أن تصنع ألعاب للمنصة، فيما قالت الشركة مؤخرا إنها ستغلق الوحدة بسبب التكاليف المرتفعة لتطوير الألعاب التي تجذب المستخدمين.

وقال فيل هاريسون، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Google Stadia، في منشور بالمدونة: "يستغرق إنشاء أفضل الألعاب في فئتها من الألف إلى الياء سنوات عديدة واستثمارات كبيرة، كما أن التكلفة ترتفع بشكل كبير"، وقال هاريسون أيضًا إن جايد ريموند، رئيس Stadia Games and Entertainment في جوجل، سيترك الشركة لمتابعة فرص أخرى.

وشهدت Stadia زيادة في عدد المستخدمين العام الماضي بعد أن منحت شركة التكنولوجيا العملاقة شهرين من الوصول المجاني إلى نسختها المميزة للاعبين الذين يحتمون في المنزل بسبب جائحة COVID-19.