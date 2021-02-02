شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جوجل تبدأ فى طرح مجموعات علامات التبويب فى "كروم" لنظام أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ شركة جوجل بتحديث تطبيق "اندرويد" من "كروم" بواجهة جديدة للتبديل بين علامات التبويب، وميزة تجميع علامات تبويب جديدة للمساعدة في تنظيم صفحات الويب المفتوحة، وفقا اتقارير 9to5Google.

ووفقا لـ theverege فإن الواجهة والوظائف الجديدة ظهرت لبعض المستخدمين بعد إصدار الإصدار 88 من Chrome الشهر الماضي، ولكن لا يبدو أنها متاحة للجميع حتى الآن.

ويحل تخطيط الشبكة محل الواجهة السابقة التي تتكون من قائمة عمودية من علامات التبويب، وهو مشابه لواجهة علامة تبويب iOS الحالية في Chrome.

ويتم عرض حوالي ست علامات تبويب على الشاشة في المرة الواحدة، ويمكن تمريرها إلى اليسار أو اليمين لإغلاقها.

ويمكن الوصول إلى علامات تبويب التصفح المتخفي عبر أيقونة صغيرة أعلى الشاشة.

في الوقت نفسه، تشبه مجموعات علامات التبويب ميزة كانت متوفرة في إصدار سطح المكتب من Chrome منذ العام الماضي، وتوفر طريقة أكثر ملاءمة لتنظيم علامات التبويب، كما تمنح علامات تبويب التجميع أيضًا اختصارًا جديدًا للتنقل بين علامات التبويب في نفس المجموعة عبر قائمة تظهر في الجزء السفلي من التطبيق.

وعلى Android يمكنك تنظيم علامات التبويب في مجموعات من شاشة تخطيط الشبكة عن طريق سحبها إلى بعضها البعض، وهناك أيضًا خيارات لتشكيل مجموعات علامات التبويب في القائمة الكاملة، بالإضافة إلى قائمة السياق التي تفتح عند الضغط لفترة طويلة لفتح علامة تبويب جديدة.

على الرغم من أن 9to5Google يلاحظ أن الميزات بدأت في الظهور الأسبوع الماضي، إلا أنها لا تبدو متاحة لكل مستخدمي Chrome حتى الآن. ومع ذلك يمكنك تفعيلها يدويًا عبر علامات Chrome التجريبية.

ووفقا للتقرير فقد فإنه يمكن للمستخدم إظهارها من خلال الانتقال إلى chrome: // flags في شريط العناوين، ثم البحث وتمكين "Tab Grid Layout" و "Tab Groups" و "Tab Groups Continuation" و "Tab Groups" خيارات تحسينات واجهة المستخدم ". كما يمكن إعادة تشغيل Chrome مرتين حتى تظهر الواجهة الجديدة.