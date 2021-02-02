تكنولوجيا: فورد تتفق مع جوجل على تثبيت نظام "أندرويد" فى سياراتها

القاهرة - سامية سيد - أعلنت "فورد" و"جوجل"، اليوم الثلاثاء، عن شراكة استراتيجية مدتها 6 سنوات، يتعاونان من خلالها على تثبيت نظام التشغيل "أندرويد" كنظام أساسي في شاشات المعلومات والترفيه بالملايين من سيارات "فورد" و"لينكولن" بدءا من عام 2023.

وذكرت "فورد"، في بيان لها أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أن نظام أندرويد سيمكن السائقين من الوصول إلى خرائط جوجل وسيوفر خدمة الأوامر الصوتية في السيارة دون استخدام الهاتف.

وأضافت أن متجر "بلاي ستور" سيوفر داخل أنظمة السيارات لتحميل تطبيقات مثل الموسيقى والكتب الصوتية و"البودكاست"، وستزود جوجل فورد بخدمة تخزين البيانات السحابية.

وستستخدم فورد أيضا إمكانات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات من جوجل، لتقديم خدمة أفضل للسائقين وتحسين عملياتها بمجالات خدمة العملاء والتصنيع والتسويق.