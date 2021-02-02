شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: البيتكوين ستحظى بقبول أوسع بين المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الملياردير إيلون ماسك اليوم الإثنين إن عملة البيتكوين "على وشك" أن تحظى بقبول أوسع بين المستثمرين حيث أعرب عن دعمه للعملة المشفرة في محادثة على تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي Clubhouse استقطبت الآلاف من المستمعين، فيما جاءت التعليقات بعد استخدامه لعلامة "#bitcoin" على ملفه الشخصي على تويتر يوم الجمعة، مما أدى إلى ارتفاع العملة الرقمية المشفرة بنسبة 14٪.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيشتهر ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بنشر تغريدات على تويتر تحرّك الأسواق المالية وقد أقر بذلك خلال ظهوره لأول مرة في تطبيق Clubhouse المخصص للمدعوين فقط، وقال: "أنا من مؤيدي البيتكوين".

وقال: "كنت بطيئًا بعض الشيء في الاستيعاب"، مضيفًا أنه كان يجب أن يشتريه قبل ثماني سنوات، واستكمل "أعتقد أن البيتكوين على وشك الحصول على قبول واسع من قبل خبراء التمويل التقليديين."

وتم تداول البيتكوين في آخر مرة بارتفاع 3.7% عند 34390 دولارًا، بعد أن قفز بأكثر من 300٪ في عام 2020، وفي الدردشة الواسعة النطاق، ناقش ماسك "الميمات" والمريخ وشركاته واللقاحات، من بين مواضيع أخرى، كما أجرى مقابلة مع فلاديمير تينيف، المؤسس المشارك لتطبيق Robinhood للسمسرة عبر الإنترنت، والذي يتعرض لانتقادات شديدة لمنع مستثمري التجزئة من شراء أسهم GameStop.

وارتفع سهم GameStop بنحو 400٪ في الأسبوع الماضي بعد أن اجتمع مستثمرو التجزئة لشراء أسهم في شركة التجزئة لألعاب الفيديو الأمريكية، مما أرسل صناديق التحوط جاهدة لتغطية الرهانات الخاسرة، وقال "تينيف" إن إشاعة السوق غير صحيحة بأن شركة Citadel Securities - ذراع صناعة السوق لمدير صندوق التحوط الملياردير كين جريفين - قد ضغطت على Robinhood لحظر المستثمرين الأفراد، وقال تينيف "هذا مجرد خطأ" مضيفًا أن Robinhood أوقفت التداول مؤقتًا لتلبية متطلبات رأس المال التنظيمية.

فيما غرد ماسك الأسبوع الماضي "Gamestonk !!"، والذي فسره الكثير في السوق على أنه عرض واضح لدعم المستثمرين الصغار، كما تحدث ماسك أيضًا عن لقاحات COVID-19، قائلاً إنه يتوقع حدوث انهيار جليدي منها قريبًا، وأضاف أنه يجب على السلطات التركيز على إعطاء الجرعة الأولى من اللقاحات قريبًا والقلق بشأن اللقطة الثانية لاحقًا، لتسريع الأمور.