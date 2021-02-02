شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف أن تأخير رحلات "ستارشيب" سيمنع وصول البشر إلى المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيلون ماسك رئيس شركة سبيس إكس، أن نتيجة تأخر رحلات صواريخ SpaceX Starship SN9 ، بسبب قواعد إدارة الطيران الفدرالية (FAA)، "لن تصل البشرية إلى المريخ أبدا".

وكتب ماسك في موقعه بشبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ردا على قرار(FAA) تأجيل إطلاق الصاروخ SN9، "بخلاف وحدة الطيران، وحدة الفضاء في إدارة الطيران، لها في الأساس هيكل تنظيمي معيب، وقواعدها مخصصة لعدد من عمليات الإطلاق لمرة واحدة سنويا من عدة منشآت حكومية، واستنادا إلى هذه القواعد، لن تصل البشرية إلى كوكب المريخ أبدا".

وتجدر الإشارة، إلى أن ختبارات النماذج الأولية للصاروخ باستثناء Starhopper، انتهت بالفشل، فمثلا في نهاية شهر مايو انفجر النموذج SN4 نتيجة تسرب الوقود، وقبله في شهر أبريل تحطم النموذج الأولي Starship SN3 خلال عملية ضخ النتروجين السائل، وحينها نسب ماسك السبب إلى العامل البشري.

وحصل الشيء ذاته في فبراير عام 2019 مع النموذج الأولى Starship SN1 خلال عملية ضخ النتروجين السائل، وفي شهر نوفمبر تحطم النموذج الأولي Starship Mk1 عند اختبارات التسرب.

ويذكر أن شركة سبيس إكس تعمل على ابتكار منظومة نقل تتكون من صاروخ نقل فائق الثقل قابل لإعادة الاستخدام، ومركبة ستارشيب الفضائية قابلة لإعادة الاستخدام أيضا، يبلغ طول الوحدتين 122 مترا، تسمح هذه المنظومة بنقل الأقمار الصناعية ورواد الفضاء والحمولات كما إلى المدار القريب من الأرض، كذلك إلى القمر والمريخ.