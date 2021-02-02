شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "وول ستريت" تستعد للمباراة الثانية ضد متداولي Reddit والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد "وول ستريت" لأسبوع آخر من الفوضى في السوق، مع وجود دلائل على أن جنون التجزئة الذي أدى إلى ارتفاع أسعار أسهم أمثال GameStop Corp و AMC Entertainment Holdings Inc ينتشر إلى أصول أخرى.

ولا تزال بعض أكبر صناديق التحوط في وول ستريت تلعق جراحها بعد أن سعى تجار التجزئة إلى رفع أسعار الأسهم التي تم المراهنة عليها بشدة، مما أدى إلى خسائر كبيرة لكبار المستثمرين.

وأفادت رويترز يوم الأحد، أن ملفين كابيتال، وهو صندوق تحوط في قلب دراما GameStop، خسر 53% في يناير لكنه تلقى التزامات بأموال نقدية جديدة من مستثمرين في الأيام الأخيرة من الشهر.

أنهى ملفين شهر يناير بأصول تزيد قيمتها عن 8 مليارات دولار بعد أن بدأ العام بأصول تقدر بنحو 12.5 مليار دولار، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الأمر.

يوم الجمعة، أدار أندرو ليفت من شركة Citron Research، الذي أمضى عقدين من الزمن في بناء علامته التجارية كواحد من أشهر البائعين على المكشوف في العالم، ظهره للإفصاح علنًا عن أوجه القصور في الشركات، بعد رد فعل عنيف ضده وضد آخرين قالوا إن شركة GameStop لتجارة الفيديو بالتجزئة لم يكن السهم يستحق سعره.

وقال سونيل كريشنان، رئيس الصناديق متعددة الأصول: "لقد رأينا قوة قاعدة مستثمرين جديدة، من حيث قدرتهم على تشكيل ليس فقط ثروات الأسهم الفردية ولكن ثروات قطاع كبير من السوق مثل Russell 2000" في Aviva Investors.

وسط التقلبات الشديدة في الأسعار، كان حجم المراكز التي تغطيها صناديق التحوط الأمريكية، البيع والشراء الأسبوع الماضي، هو الأعلى منذ الأزمة المالية منذ أكثر من عقد، وفقًا لتحليل أجرته مجموعة Goldman Sachs Group Inc وحذر بنك الاستثمار من أن الأسهم لا تزال قريبة من مستوياتها القياسية.

وكتب البنك الاستثماري في مذكرة في وقت متأخر من يوم الجمعة: "وفقًا لـ Goldman Sachs Prime Services، مثل هذا الأسبوع أكبر انخفاض أرباح لصناديق التحوط النشطة منذ فبراير 2009. الصناديق في تغطيتها تبيع مراكز طويلة وتغطي مراكز بيع في كل قطاع.

"على الرغم من هذا التخفيض النشط للديون المالية، فإن صافي مخاطر صناديق التحوط وإجمالي التعرضات على أساس علامة بالنسبة للسوق كلاهما يظلان قريبين من أعلى المستويات المسجلة، مما يشير إلى استمرار وجود مخاطر عمليات بيع مدفوعة بوضعية السوق".

وتتزايد الدلائل على أن تجار التجزئة الذين حركوا السوق الأسبوع الماضي يضعون أنظارهم في أماكن أبعد من مجرد الأسهم الأمريكية.

ارتفع سعر الفضة يومي الخميس والجمعة، حيث وصل سعر الفضة إلى حوالي 10% منذ أن بدأت الرسائل تنتشر على منصة التواصل الاجتماعي Reddit تحث المستثمرين الأفراد على الاندماج في السوق ورفع الأسعار، كما ارتفع سعر الذهب.

وسلطت مثل هذه التحركات في السوق الضوء على الثقل المتزايد لتجار التجزئة في الأسواق المالية، والتي كانت تهيمن عليها في الماضي مؤسسات أكبر.

وقال بول أوكونور، رئيس الفريق متعدد الأصول في يانوس هندرسون في لندن: "ما كان مفاجئًا في الأشهر القليلة الماضية هو أن حجم مشاركة التجزئة بدأ في تحريك الموانئ".