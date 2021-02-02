بالفيديو.. أول حافلة نقل عام ذاتية القيادة في الولايات المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

كشفت شركة شركة ”نيو فلاير“ الأمريكية النقاب عن أول حافلة نقل عام ذاتية القيادة في الولايات المتحدة.

تحتوي حافلة ”Xcelsior AV“ التي يبلغ طولها 41 قدما، 40 مقعدا، ومساحة إضافية للركاب الواقفين، ومساحتين للكراسي المتحركة.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تستخدم الحافلة الكهربائية التي صممتها شركة ”نيو فلاير“ ، التي تتخذ من مينيسوتا مقرا لها ،تقنية ”أوتو درايف“ لبناء نموذج ثلاثي الأبعاد بـ 360 درجة لمحيطها عبر حساسات اللايدار والرادار والكاميرات؛ لرصد المشاة والمركبات وغيرها من العقبات.

وأطلقت شركة نيو فلاير بالفعل برنامجا تجريبيا مع وزارة النقل في ولاية كونيتيكت، ومن المقرر أن تطرح أسطولا من حافلات Xcelsior لنقل الركاب على طول طريق مخصص بين منطقتي بريطانيا الجديدة وهارتفورت.

ووفقا للشركة، تعتبر حافلة Xcelsior ذاتية القيادة من المستوى الرابع، ما يعني أنها قادرة على قيادة نفسها في منطقة محددة سلفا، ولكنها تحتاج لسائق إذا تغيرت المناطق والظروف.

وقال رئيس الشركة كريس ستودارت: ”التزمنا ببناء حافلة نقل آلية، وفي غضون خمس سنوات، قمنا بتسليم مركبة تغير الصناعة، فهذه التكنولوجيا حقيقية وموجودة بالفعل“.