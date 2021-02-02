نتفليكس تختبر ميزة Watch Timer

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

تعتبر نتفليكس Netflix واحدة من أكثر خدمات البث شعبية، التي وصلت إلى أكثر من 167 مليون مستخدم حول العالم، والآن بدأت الشركة في اختبار ميزة جديدة يمكن أن تعود بفائدة كبيرة على المستخدمين.

يحب الكثير من المستخدمين مشاهدة حلقات مسلسلات نتفليكس في ساعات الاسترخاء السابقة للنوم، ولكن بالطبع يؤدي ذلك إلى نوم العديد منهم أثناء المشاهدة، ما يفوت الحلقات التي يتم عرضها أثناء النوم.

ولذلك، تستعد الشركة لطرح ميزة جديدة تسمى ”مؤقت المشاهدة“ Watch Timer، والتي وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تسمح للمستخدم بتحديد وقت توقف عرض نتفليكس، حتى لا يفوته أي أحداث أثناء النوم.

وتختبر الشركة الميزة حاليًا مع مستخدمي أندرويد محددين، ولم يتضح بعد متى ستكون متاحة لجميع مستخدمي نتفليكس.

يذكر أنها ستسمح للمستخدم باختيار إيقاف حلقة أو فيلم بعد 15 أو 20 أو 45 دقيقة، أو اختيار ”إنهاء العرض“ Finish Show، الذي سيمنع التطبيق من تشغيل حلقة أخرى تلقائيًا، بعد انتهاء العرض الحالي.

ويتوقع المطورون أن تكون هذه الميزة مفيدة للأشخاص الذين يحبون مشاهدة العروض قبل النوم، أو للآباء الذين يضعون حدودًا زمنية لاستخدام أطفالهم للشاشات.

من جانبه، قال متحدث باسم الشركة: ”نحن نبحث دائمًا عن طرق جديدة لتحسين تجربة نتفليكس للهاتف المحمول، وهذا الاختبار هو أحدث مثال على ذلك“.