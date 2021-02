ليغو تقدم قائمة التشغيل الصوتية White Noise

دبي - يزن راشد - أطلقت شركة ليغو قائمة التشغيل الموسيقية المسماة LEGO White Noise، وهي قائمة تشغيل جديدة مصممة لمساعدة المستمعين على إيجاد لحظة من الاسترخاء في حياتهم المزدحمة.

وتتكون قائمة التشغيل من سلسلة من المقطوعات الصوتية، مدة كل منها نحو 30 دقيقة، التي تم إنشاؤها باستخدام الأصوات المميزة التي تصدرها مكعبات ليغو، وهي أصوات تتعرف عليها الأجيال في جميع أنحاء العالم.

ويُحدث كل عنصر من عناصر ليغو ضوضاء فريدة، ولهذا السبب جرب المصممون أكثر من 10000 عنصر في سعيهم للحصول على الأصوات الهادئة المثالية.

وكانت النتيجة عبارة عن قائمة تشغيل صوتية تتضمن مسارات، مثل It All Clicks، الذي يلتقط بشكل مثالي الصوت المبهج لعنصري ليغو اللذين يلتقيان معًا.

وهناك ايضًا The Waterfall، الذي تم إنشاؤه عن طريق سكب آلاف مكعبات ليغو فوق بعضها بعضًا، فيما يستخدم Wild as the Wind مكعبات ليغو لمحاكاة صوت حفيف الأشجار في النسيم.

ومثل مسارات White Noise الأخرى، تم تصميم قائمة التشغيل لمساعدة المستمعين في العثور على لحظة في يومهم، مما يجعل القائمة بمثابة المرافق الصوتي المثالي للنوم أو الاسترخاء أو الاسترخاء من خلال عناصر ليغو.

ويمكن الوصول إلى قائمة التشغيل White Noise مجانًا من أكثر من 15 منصة مختلفة لبث الموسيقى، بما في ذلك سبوتيفاي و iTunes.

وتم إصدار قائمة تشغيل White Noise من ليغو لترافق تجربة بناء مجموعة ليغو النباتية LEGO Botanical Collection الغامرة، بعد بحث وجد أن ما يقرب من ثلاثة أرباع (73 في المئة) البالغين يبحثون عن طرق جديدة للتخلص من التوتر.

وتم جمع النتائج التي توصل إليها التقرير من إجمالي 18117 من الوالدين و 12591 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 5 و 12 عامًا من خلال مسح عبر الإنترنت لمدة 20 دقيقة عبر 18 سوقًا (أستراليا ونيوزيلندا والبرازيل وكندا والصين والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهونج كونج والمكسيك ورومانيا وروسيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايوان والمملكة المتحدة وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية) بين شهري مايو ويونيو 2020.

وتشتمل مجموعة ليغو النباتية الجديدة LEGO Botanical Collection على باقة الزهور LEGO Flower Bouquet وشجرة البونساي LEGO Bonsai Tree المصممتين لتزويد البالغين بتجارب بناء غامرة لمساعدتهم على التعبير عن إبداعهم والتخلص من التوتر أثناء قيامهم ببناء نموذج جميل يمكن عرضه بفخر عند الانتهاء.

وتتاح المجموعتان الآن عبر موقع الشركة الإلكتروني ومتاجر ليغو وبائعي التجزئة الآخرين على مستوى العالم.