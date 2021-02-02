بشكل مفاجئ …”سامسونغ” تخفض سعر هاتفها القابل للطي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 فبراير 2021 07:16 مساءً - منذ 14 دقيقة

خفضت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية بشكل مفاجئ سعر هاتفها القابل للطي ”Galaxy Z Flip G5″، الذي جاء بسعر 1450 دولارا، وفق موقع ”سام موبايل“.

وبلغت قيمة التخفيض على سعر الهاتف 250 دولارًا في الولايات المتحدة، حيثُ يتوفر الهاتف حاليًا بسعر 1200 دولار على موقع سامسونغ.

وأصبح سعر هاتف سامسونغ القابل للطي يوازي سعر هاتفها ”Galaxy S21 Ultra“، الذي يقدم أداء أفضل، في خطوة من الشركة لإتاحة فرصة جهاز قابل للطي دون إنفاق مبالغ باهظة.

وأقدمت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة أيضًا على تقويض سعر هاتف ”Motorola RAZR 5G“، المنافس المباشر الوحيد لـ“Galaxy Z Flip G5“.

ويأتي هذا التخفيض في الوقت الذي يستعد فيه العملاق الكوري الجنوبي لطرح طرازين جديدين من سلسلة ”Z Flip“ القابلة للطي، ووفقا للتقارير الأخيرة، تستعد سامسونغ لطرح الهاتف الجديد في الربع الأول لهذا العام.

مواصفات ”Galaxy Z Flip G5“

ويتميز هاتف ”Galaxy Z Flip G5“ من الجيل الثاني من سامسونغ بشاشة ”Super AMOLED Infinity-O“ القابلة للطي مقاس 6.7 بوصة بدقة ”Full HD+“ وزجاج نحيف للغاية، في المقدمة، يحتوي الهاتف على شاشة ”Super AMOLED“ مقاس 1.1 بوصة.

ويأتي الهاتف مزودا بقارئ بصمات أصابع مثبت على الجانب، ويحتوي على كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابكسل وكاميرا مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل و12 ميغابكسل، ويمكنه تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K باستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية (4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية).

ويعمل الهاتف بنظام ”Android 10“ في الوقت الحالي، ولكن ستتم ترقيته قريبًا إلى ”Android 11“ باستخدام ”One UI 3.x“، كما يعمل الهاتف بوساطة معالج ”Snapdragon 865+“ وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 غيغابايت وتخزين 256 غيغابايت، ومزود ببطارية تبلغ 3300 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السلكي بسرعة 15 واط والشحن اللاسلكي السريع 9 واط.