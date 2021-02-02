تكنولوجيا: تحديث iOS 14.5 يدعم مسح الوجه أثناء إرتداء القناع شرط إمتلاك Apple Watch

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة ابل تحديث iOS 14.5 لمستخدمي هواتف الأيفون بميزة جديدة تدعم المستخدمين في مسح الوجه بكاميرة Face ID عند إرتداء قناع الوجه، شرط أن يمتلك المستخدم ساعة ابل الذكية.

بدأت شركة ابل في تبني تقنية Face ID للتعرف على الوجه بدءاً من هاتف iPhone X خلال عام 2017، إلا أن هذه التقنية واجهت الكثير من العقبات منذ بداية وباء كورونا مع إستخدام الأقنعة، حيث تفشل التقنية في مسح الوجه عند إستخدام الأقنعة، واليوم يأتي تحديث بمعالجة لهذه المشكلة.

ويأتي الإصدار التجريبي من تحديث iOS 14.5 بدعم مسح الوجه بكاميرة Face ID حتى مع إستخدام الأقنعة، إلا أن الدعم الجديد يشترط إمتلاك ساعة ابل الذكية، حيث تأتي الميزة بعنوان “Unlock with Apple Watch”.

وتحاكي الميزة المقدمة من ابل ميزة منصة الأندوريد التي تعرف ب”Smart Lock “، حيث يمكن للمستخدم فتح هاتف الأيفون عبر ساعة ابل الذكية في معصم المستخدم، وأيضاً في وجود قناع محدد في Face ID، كما تشترط الميزة حماية الساعة الذكية بكلمة مرور وأن يتم تنشيط الساعة الذكية.

أيضاً عند إستيفاء الشروط السابقة سيتلقى المستخدم إشعارات لمسية على ساعة ابل Apple Watch عند فتح كاميرة Face ID على هاتف الأيفون.

من جانب أخر تعمل هذه الخاصية على تنشيط واجهة هاتف الأيفون فقط، لذا لن تدعم عمليات الشراء في App Store، أو iTunes، حيث سيتطلب من المستخدم إدخال كلمة المرور لإتمام عمليات الشراء.

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