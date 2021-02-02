جوجل تعمل على إضافة ميزة جديدة لتسهيل التعرف على نتائج البحث

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 فبراير 2021 04:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 2 - فبراير - 2021 3:02 مساءً

أعلنت شركة جوجل عن خطط لإضافة ميزة إلى البحث من شأنها توفير المزيد من السياق للنتائج. ويعني هذا أنك ستكون قادرًا على معرفة المزيد حول نتيجة البحث، وموقع الويب الذي ظهرت فيه، ومن أين تأتي هذه المعلومات.

وتهدف عملاقة البحث إلى تعريف المستخدمين بشكل أفضل بمواقع الويب التي قد لا يتعرفون عليها.

وبالإضافة إلى ذلك، يعرض مربع معلومات البحث الجديد معلومات أكثر تفصيلاً حول النتيجة، مثل ما إذا كانت نتيجة بحث مجانية أو إعلانًا مدفوعًا.

وقالت جوجل في تدوينة: هناك الكثير من المعلومات الرائعة والخدمات المتاحة من المواقع التي ربما لم تصادفها من قبل، وبينما يمكنك دائمًا استخدام جوجل لإجراء بعض الأبحاث الإضافية حول تلك المواقع، فإننا نعمل على طريقة جديدة لك للعثور على معلومات مفيدة دون الحاجة إلى إجراء بحث آخر.

ويرى المستخدمون بدءًا من اليوم رمز قائمة بجوار معظم النتائج عبر جوجل، وبعد النقر عليها، يتم تزويدك بالمزيد من المعلومات، وقالت جوجل: إن هذا السياق الإضافي يسمح للمستخدمين باتخاذ قرارات أكثر استنارة حول المواقع التي يزورونها.

ويتم سحب المعلومات حول مواقع الويب من موسوعة ويكيبيديا، التي قالت جوجل: إنها توفر أحدث المعلومات التي تم التحقق منها والمصادر المتاحة.

وأضافت: إذا كان موقعًا لم تسمع به من قبل، فإن هذه المعلومات الإضافية يمكن أن تمنحك السياق أو راحة البال، خاصة إذا كنت تبحث عن شيء مهم، مثل المعلومات الصحية أو المالية.

وإذا كانت موسوعة ويكيبيديا لا تتضمن معلومات حول موقع الويب، فإن جوجل تقوم بتضمين سياق إضافي، مثل متى قامت عملاقة البحث بفهرسة الموقع للمرة الأولى.

وبالنسبة لأشياء، مثل: البحث عن الوظائف وقوائم الأعمال، قالت جوجل: إنها تشمل معلومات حول مصادر الشركة بشأن تلك المعلومات، وتعرض جوجل قبل زيارة أحد مواقع الويب أيضًا ما إذا كان آمنًا بناءً على استخدامه لبروتوكول HTTPS.

ويمكنك البدء بالتعرف على المزيد حول البحث اليوم باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة عبر سطح المكتب ونسخة الويب والأجهزة المحمولة وتطبيق جوجل لنظام أندرويد، ولم تذكر الشركة متى يتم طرح هذه الميزة التجريبية في أجزاء أخرى من العالم.