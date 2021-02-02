تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن هاتف Galaxy M02 بقدرة بطارية 5000 mAh وسعر 96 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج رسمياً اليوم عن هاتف Galaxy M02 منخفض التكلفة الذي ينطلق بحجم شاشة 6.5 إنش، وقدرة بطارية 5000 mAh، وسعر 96 دولار.

قدمت سامسونج في بداية الشهر الماضي هاتف Galaxy M02s، واليوم ينطلق إصدار جديد من السلسلة بعنوان Galaxy M02، حيث يتميز الهاتف بحجم شاشة 6.5 إنش، بتصميم Infinity-V، وجودة عرض HD بلس، كما يضم نتوء القطرة كاميرة سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم هاتف Galaxy M02 رقاقة معالج MT6739W من MediaTek، مع ذاكرة عشوائية 2 أو 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة One UI، أيضاً يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

وتتميز الكاميرة الخلفية المزدوجة في هاتف Galaxy M02 بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، مع فلاش LED إلى أسفل إعدادات الكاميرة.

أيضاً يأتي هاتف Galaxy M02 بسماكة 9.1مم، ووزن 206 جرام، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، تدعم الشحن عبر منفذ microUSB.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأحمر، والأزرق، والأسود إلى جانب اللون الرمادي، كما ينطلق للأسواق في 9 من فبراير بسعر 96 دولار.

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