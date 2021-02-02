تكنولوجيا: MediaTek تكشف عن أول شريحة مودم mmWave بعنوان M80

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة MediaTek رسمياً اليوم عن شريحة مودم M80 وهي أول شريحة تدعم شبكات mmWave من الشركة، وبسرعة تحميل تصل إلى 7.67 جيجابت في الثانية.

بدأت شركة MediaTek في التوسع في أسواق جديدة مع أول شرائح المودم التي تدعم شبكات mmWave والتي كُشِف عنها اليوم، حيث تؤكد الشركة على قدرة الشريحة للوصول إلى سرعة تحميل 7.67 جيجابت في الثانية، وسرعة بث 3.76 جيجابت في الثانية.

وتدعم شريحة مودم M80 الإتصال بهوائيات sub-6 لشبكات 5G، كما تدعم رقاقة مودم M80 اثنان من شرائح SIM، كما يمكن للشريحتين الإتصال بشبكات NSA وSA، كما تدعم الشريحتين الإتصال عبر VoNR.

أيضاً تقدم الشريحة تقنية DSS للشبكات التي لا تتضمن تقنية 5G، حيث يمكن لشريحة المودم أن تدعم الشركات في دمج تقنية 4G و 5G في نطاق واحد.

ومن المقرر أن تبدأ MediaTek في إرسال النماذج الأولية من شرائح مودم M80 للشركات المصنعة للهواتف الذكية لاحقاً هذا العام، كما تدعم شريحة المودم أيضاً الجيل القادم من أجهزة الحاسب المحمول.

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