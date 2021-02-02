تكنولوجيا: Nike تطلق حذاء Go FlyEase الرياضي الجديد بتصميم يدعم إنزلاق القدم بشكل سريع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Nike عن إصدارها الجديد من الأحذية الرياضية Go FlyEase، الذي يأتي بتصميم يدعم إنزلاق القدم بشكل سريع، أيضاً لا يتضمن الحذاء الرياضي أي أربطة أو سحابات.

تقدم Nike حذاء Go FlyEase الرياضي الجديد بتصميم يدعم تجربة جديدة لإرتداء الأحذية الرياضية بشكل سريع دون الحاجة لإستخدام اليدين، أي على عكس Seattle LB Shaquem Griffin حيث يمكن للقدم أن تنزلق بشكل سريع.

ويتميز تصميم حذاء Go FlyEase الرياضي بإنحناء في الجزء الأوسط من نعل الحذاء، حيث يعود الحذاء إلى وضع مسطح عند إدخال القدم، كما يتميز الحذاء بتصميم قوي لدعم المستخدم في الأنشطة الرياضية، أيضاً يمكن خلع الحذاء من القدم بنفس التجربة السلسة والسريعة دون الحاجة لإستخدام اليدين نهائياً.

ومن المقرر أن يتوفر حذاء Go FlyEase الرياضي بسعر 120 دولار، كما يتوفر في 15 من فبراير لمجموعة مختارة من المستخدمين، على أن ينطلق للبيع في نطاق واسع لاحقاً هذا العام.

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