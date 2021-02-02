إليك مواصفات هاتف سامسونغ الجديد “Galaxy M62”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ 22 دقيقة

تستعد العملاقة الكورية شركة سامسونغ لطرح أحدث هواتفها Galaxy M62 ، خلال أيام ، والذي يعد ضمن فئة الهواتف المتوسطة .

ويأتي ذلك، عقب حصول الهاتف الذكي القادم Galaxy M62 على شهادة من الهيئة الإذاعة والاتصالات الوطنية في تايلاند، مع وجود شهادة أخرى، ويبدو أن سامسونغ تستعد لطرح الهاتف الذكي في أقرب وقت في أسواق مختلفة.

كالعادة، تكشف شهادة NBTC عن رقم الطراز SM-M625F / DS المرتبط بالهاتف الذكي Galaxy M62، كما حصل الهاتف -أيضا- على شهادة Wi-Fi Alliance، وتُظهر هذه الشهادات أن Galaxy M62 يدعم تقنية Bluetooth 5.0 وشبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق ونظام التشغيل Android 11.

مواصفات (Galaxy M62)

ووفقا للمواصفات الخاصة بهاتف Galaxy M62 من سامسونغ، فإنه سيكون مشابها تماما لجهاز F62 أو ربما يكون متطابقا ولكن باسم آخر، ومن المتوقع أن يعمل بواسطة معالج Exynos 9825 و 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

من المتوقع أن يأتي الجهاز مزودا بسعة تخزين تصل إلى 256 غيغابايت، كما يدعم الهاتف خدمة (NFC)، واتصالات 4G LTE، وسحتوي على بطارية عملاقة سعة 7000 مللى أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

وسيأتي الهاتف مزودا بلوحة AMOLED مع قارئ بصمات الأصابع على الشاشة، ويمكن أن يحتوي على كاميرا مربعة الشكل، وكشفت الصور عن وجود منافذ اتصال، بما في ذلك مقبس صوت 3.5 ملم ومنفذ USB-C.