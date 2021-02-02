تكنولوجيا: vivo تحدد يوم 6 من مارس لإطلاق هاتف vivo S9 برقاقة Dimensity 1100

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة vivo يوم 6 من مارس لإطلاق هاتف vivo S9، وهو الإصدار الأول من الهواتف الذكية التي تنطلق برقاقة معالج Mediatek الجديدة Dimensity 1100.

كشفت Mediatek مؤخراً عن اثنان من رقاقات المعالج الجديدة Dimensity 1200، وDimensity 1100 حيث ترتكز هذه الرقاقات على دقة تصنيع 6 نانومتر، ولقد أعلنت كلاً من شاومي وRedmi عن خطط إطلاق إصدارات جديدة من الهواتف الذكية المميزة برقاقة Dimensity 1200.

واليوم تؤكد vivo على خططها لإطلاق vivo S9 الذي يأتي برقاقة Dimensity 1100 خلال شهر مارس، كما يأتي هذا الإصدار بنتوء في الشاشة وكاميرة أمامية المزدوجة

أيضاً من المقرر أن يتميز هاتف vivo S9 بحجم شاشة 6.4 إنش، كما يتميز الهاتف بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 44 ميجا بيكسل، ويضم مستشعر بزوايا عرض واسعة.

يذكر أن هاتف vivo S9 رصد في منصة جوجل بلاي رقم V2072A، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 11، مع واجهة OriginOS، ومن المتوقع أن يضم الهاتف شاشة AMOLED، على أن ينطلق هذا الإصدار في الأسواق العالمية.

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