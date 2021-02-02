آبل تحاول حل مشكلة Face ID أثناء ارتداء القناع

دبي - يزن راشد - حصلت أحدث أجهزة آيفون من شركة آبل على ميزة Face ID كطريقة فريدة للمصادقة البيومترية في عصر يرتدي فيه الأشخاص أقنعة الوجه في كل مكان يذهبون إليه، ويعني هذا حتماً الاضطرار إلى إدخال رمز المرور الخاص بك باستمرار طوال اليوم.

لكن آبل توصلت إلى حل مؤقت من شأنه أن يسهل الوصول إلى هاتفك أثناء ارتداء القناع – طالما أنك تمتلك Apple Watch.

ويستخدم تحديث iOS 14.5 الجديد Apple Watch على معصمك لمصادقة جهاز آيفون الخاص بك وإلغاء قفله بسرعة.

وتقدم آبل هذه الطريقة المريحة عبر جهاز ماك، لكنها تأتي الآن إلى آيفون أيضًا، وكل ما عليك فعله هو حمل آيفون لتشغيل الشاشة، وستشعر بهزة بسيطة من محرك ردود الفعل اللمسية عبر Apple Watch للإشارة إلى أنه تم إلغاء قفل آيفون.

ويجب أن تكون الأجهزة على مقربة شديدة حتى يعمل هذا في المقام الأول، وهو إجراء للحفاظ على أمان بياناتك، وإذا كانت Apple Watch مقفلة، فلن تعمل هذه الطريقة.

وتعمل هذه الطريقة على إلغاء قفل جهاز آيفون الخاص بك فقط، بينما تظل مشتريات App Store و iTunes تتطلب المصادقة الأخرى إذا كان وجهك مغطى.

وكإجراء فحص أمني نهائي، يظل يُطلب منك إدخال رمز المرور كل بضع ساعات حتى عند تمكين إلغاء القفل باستخدام Apple Watch.

يذكر أن هذه الطريقة لم تكن موثوقة دائمًا بالنسبة لبعض مالكي أجهزة ماك، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الاختبارات لمعرفة ما إذا كانت آبل قد جعلتها أكثر سلاسة عبر هواتف آيفون، التي يفتحها الأشخاص كثيرًا على مدار اليوم.

وترددت شائعات حديثًا أن آبل تفكر في الانتقال إلى قارئ بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة لتكملة Face ID لجهاز iPhone 13.

ويتميز أحدث iPad Air أيضًا بمستشعر بصمة Touch ID داخل زر الطاقة، لذلك لدى آبل بالتأكيد خيارات لمنح المستخدمين المزيد من الخيارات في أجهزة آيفون المستقبلية.

ويتضمن iOS 14.5 أيضًا عناصر التحكم في ميزة App Tracking Transparency والنوافذ المنبثقة للإذن التي ترفضها شركات، مثل فيسبوك.

كما يضيف التحديث دعمًا لذراع تحكم Xbox Series X و PlayStation 5، حيث لا يتم دعم أي منها حاليًا في أحدث إصدارات iOS و iPadOS، لكن iOS 14.5 يغير ذلك.



ويوفر أيضًا وظائف 5G للشريحة الثنائية للمستخدمين على مستوى العالم، كما يوفر بعض تحسينات Siri، مثل القدرة على الاتصال بجهات الاتصال في حالات الطوارئ.

ولم تذكر آبل بالضبط موعد وصول iOS 14.5 إلى جميع الأجهزة، لكن بالنظر إلى دخوله مرحلة الإصدار التجريبي، فمن المفترض أن يصل للجميع في الشهرين المقبلين.