سبيس إكس تعلن عن أول مهمة مدنية بالكامل إلى الفضاء

دبي - يزن راشد - تخطط شركة سبيس إكس لإرسال أول مهمة مدنية بالكامل إلى الفضاء في نهاية عام 2021 في مهمة تركز على الأعمال الخيرية بقيادة رائد الأعمال التكنولوجي (جاريد إيزاكمان) Jared Isaacman.

وقالت الشركة في بيان صحفي: إنها تختار ثلاثة أشخاص للذهاب جنبًا إلى جنب مع إيزاكمان إلى المدار على متن كبسولة سبيس إكس Crew Dragon.

وقال إيزاكمان، الرئيس التنفيذي لشركة Shift4 Payments: إنه تبرع بمبلغ 100 مليون دولار إلى مستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال ويريد المساعدة في جمع 200 مليون دولار أخرى من خلال دعوة الناس للتبرع بما لا يقل عن 10 دولارات لسانت جود للحصول على فرصة لاختيارهم.

ويتم اختيار ثلاثة أشخاص لتمثيل ركائز مهمة القيادة والأمل والكرم والازدهار، وقالت سبيس إكس: إن الطاقم الكامل سيتم الإعلان عنه في الأسابيع المقبلة.

وتم تسمية المهمة باسم Inspiration4 تقديراً لمهمة الطاقم المكون من أربعة أفراد لإلهام الدعم للمستشفى وإرسال رسالة إنسانية للمساعدة في معالجة سرطان الأطفال.

وتمثل الرحلة حقبة جديدة لرحلات الفضاء البشرية والاستكشاف، ويتبرع إيزاكمان بمقاعد المهمة الثلاثة إلى جانبه لأفراد الطاقم الذين سيتم اختيارهم لتمثيل ركائز مهمة القيادة والأمل والكرم والازدهار.

وقال (إيلون ماسك): هذا معلم مهم نحو تمكين الوصول إلى الفضاء للجميع، مضيفًا أنه جزء من هدف سبيس إكس الأوسع المتمثل في خفض التكلفة بمرور الوقت وإتاحة الفضاء للجميع.

ويخضع طاقم Inspiration4 لتدريب من سبيس إكس عبر صاروخ Falcon 9 ومركبة Crew Dragon، بما في ذلك التركيز بشكل خاص على ميكانيكا المدار، والعمل في الجاذبية الصغرى، وانعدام الجاذبية، وأشكال أخرى من اختبار الإجهاد.

ويجب أن يكون أعضاء الطاقم لائقين جسديًا ونفسيًا للتدريب، وطولهم أقل من 198 سنتمتر ووزنهم أقل من 114 كيلوجرام، وفقًا للقواعد الرسمية لجمع التبرعات.

ويتلقى الطاقم تدريبات على التأهب لحالات الطوارئ، والبدلات الفضائية، وتمارين الدخول والخروج من المركبات الفضائية، بالإضافة إلى محاكاة المهمة الجزئية والكاملة.

وقالت القواعد الرسمية للمسابقة: إن الطاقم المكون من أربعة أفراد يقضي ما يصل إلى خمسة أيام في كبسولة Crew Dragon أثناء دورانها حول الأرض كل 90 دقيقة على طول مسار الرحلة المخصص.

ويتم إطلاق المهمة من مجمع الإطلاق 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، وتتم مراقبتها بعناية في كل خطوة من خلال التحكم في مهمة سبيس إكس.

وعند اختتام الرحلة التي تستغرق عدة أيام، تعود مركبة Crew Dragon إلى الغلاف الجوي للأرض لتهبط ضمن المياه قبالة ساحل فلوريدا.